Bakan Derya Yanık, makam aracı Togg'la trafiğe çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Derya Yanık, makam aracı Togg'la trafiğe çıktı

10.04.2023 17:00

Bakan Derya Yanık, makam aracı Togg'la trafiğe çıktı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u teslim almasının ardından trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Bakan Derya Yanık, makam aracı Togg'la trafiğe çıktı

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u teslim almasının ardından trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

İlk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan, yerli otomobil TOGG bakanlıklara da teslim edildi.

Bakan Derya Yanık da yerli ve milli TOGG'u teslim aldı. Makam aracı TOGG'la ilk kez trafiğe çıkan Bakan Yanık bakanlık çevresinde tur attı.

TOGG'un Türkiye'nin yerli ve milli otomobil yapma sevdasının, arzusunun bir ürünü olduğunu belirten Bakan Yanık, şöyle konuştu:

"Bugüne nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine nasip oldu. İnşallah milletimiz önümüzdeki süreçte yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha güzellerini üretecek ve ortaya koyacak. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapma iddiamızı da böylece kuvveden fiile çıkarmış olacağız. Allah'tan bunu diliyor ve bunun için gayret gösteriyoruz. TOGG'umuz bütün milletimize, bütün kullanıcılara ve önümüzdeki süreçte inşallah uluslararası alanda da kullanıcılarına, alıcılarına hayırlı uğurlu olsun. Bir milli değer olarak hepimizi gururlandıran, gerçekten göğsümüzü kabartan bir iş olmuş. Hayırlı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi Kültür ve Turizm Bakanı Togg'u kullanmaya başladı Kültür ve Turizm Bakanı Togg'u kullanmaya başladı Bakan Yanık, makam aracı Togg'la yollara çıktı Bakan Yanık, makam aracı Togg'la yollara çıktı

Derya Yanık, Türkiye, Aile, TOGG, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Derya Yanık, makam aracı Togg'la trafiğe çıktı - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Giresunspor'dan MHK'ya sert tepki: Lale Orta istifa
17:41 Gabonlu Dina'nın ölümünde 4'üncü kez gözaltına alınan şahıs bu sefer tutuklandı
17:03 Mustafa Sandal'dan Muharrem İnce paylaşımı! İkonik dansını "Taklitlerinden sakınınız" sözleriyle yayınladı
16:55 CHP il binasına silahlı saldırı iddiasında şüpheliler serbest bırakıldı! Olay anının görüntüsü ve ifadeleri ortaya çıktı
16:53 Cumhur İttifakı liderleri tarihi törende kolları sıvadı! Sırayla sac kesme işlemine katıldılar
16:45 Bakan Yanık, makam aracı Togg'la yollara çıktı
16:43 Giden kariyer sezonunu yaşıyor! Bedavaya gönderilen Meyer, Fenerbahçe'yi pişman etti
16:40 Adım Farah dizisindeki performansıyla tam not alan Demet Özdemir'e bir övgü de usta oyuncu Filiz Akın'dan geldi
16:37 Konya'da tramvayın altında kalan anne öldü, çocuğu ağır yaralandı
16:37 Zajc transferinde Fenerbahçe'yi dolandıran Hollandalı'ya hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2023 18:04:43. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Derya Yanık, makam aracı Togg'la trafiğe çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement