Aile Bakanı'ndan yurt dışı vatandaşlara gönül bağı vurgusu - Son Dakika
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Aile Bakanı'ndan yurt dışı vatandaşlara gönül bağı vurgusu

Aile Bakanı\'ndan yurt dışı vatandaşlara gönül bağı vurgusu
16.06.2026 15:47
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, YTB ile imzalanan iş birliği protokolünde yurt dışındaki vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklarla gönül bağını güçlendirdiklerini belirtti. Protokol, aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetleri kapsıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, "Attığımız her adımda, vatandaşlarımızla, soydaş ve akraba topluluklarla kurduğumuz gönül bağını daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında iş birliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi. Yurt dışındaki vatandaşların soydaş ve akraba toplulukların ihtiyaç duyulan her alanda güçlü bir dayanışma ortaya koyması amaçlanan protokole Bakan Göktaş, Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, YTB Başkanı Abdulhadi Turus ve davetliler katıldı. Tören, Göktaş'ın açılış konuşması ile başladı.

"Soydaş ve akraba topluluklarla kurduğumuz gönül bağını daha da güçlendiriyoruz"

Türkiye'nin sosyal devlet anlayışının, gönül bağının ulaştığı her coğrafyada yaşattığını vurgulayan Göktaş, "Her nerede olursa olsun; ailesine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkan güçlü bir devlet geleneğine sahibiz. Vatandaşının ihtiyacını, derdini ve beklentisini kendi meselesi olarak gören bu anlayış, sosyal hizmet vizyonumuzun en güçlü dayanağıdır. Attığımız her adımda, vatandaşlarımızla, soydaş ve akraba topluluklarla kurduğumuz gönül bağını daha da güçlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi; dünyanın herhangi bir köşesinde yaşayan her bir vatandaşımız, bu milletin canından bir parçadır. Bizim görevimiz, mesafeleri hizmetle aşan, birlik ve aidiyet duygusunu devletimizin şefkatiyle güçlendiren bu iradeyi yaşatmaktır" diye konuştu.

Bakan Göktaş, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) yürüttüğü çalışmalarla Türk diasporasının daha güçlü, görünür ve dayanışma içinde hareket eden bir yapıya kavuşmasına katkı sağladığını belirtti. Bakanlık olarak yurt dışındaki vatandaşların her alanda yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Göktaş, aile kurumunun, kültürel kimliğin ve dayanışma ruhunun kuşaktan kuşağa aktarılmasını önceliklendirdiklerini söyledi.

Göktaş, aile müşavirlikleri aracılığıyla rehberlik ve destek hizmetleri sunduklarını, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelli bireylere yönelik çalışmaları sürdürdüklerini, koruyucu aile uygulamasını da çocukların güvenli bir yuvaya ve aidiyet duygusuna kavuşması açısından önemli gördüklerini kaydetti.

"Kadınların hak, imkan ve hizmetlere erişimini güçlendireceğiz"

Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu doğrultusunda yurt dışında da, aileyi güçlendiren, sağlıklı nesilleri destekleyen ve kuşaklar arası bağı koruyan çalışmaların sürdürüleceğini dile getiren Göktaş, "Koruyucu ailelik konusunda farkındalığı artıracak, gönlüyle ve imkanıyla çocuklarımıza sahip çıkmak isteyen vatandaşlarımızı bu iyilik hareketine dahil edeceğiz. Kadınların hak, imkan ve hizmetlere erişimini güçlendirecek; ihtiyaç duyulan rehberlik ve destek mekanizmalarını daha etkin hale getireceğiz. Ayrıca yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın desteklenmesinden bağımlılıkla mücadeleye kadar pek çok alanda farkındalık, eğitim ve rehberlik çalışmaları yürüteceğiz. Engelli kimlik kartı ile şehit ve gazi ailelerine yönelik psiko-sosyal destek gibi hizmetlere erişimi daha kolay hale getireceğiz. Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde sahip oldukları hak ve hizmetler konusunda daha bilinçli olmalarını önemsiyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmaların görünürlüğünü artıracak, vatandaşlarımızın haberdar olması gereken hizmetleri daha etkili iletişim kanallarıyla duyuracağız. Yurt dışındaki aile ve sosyal hizmet uzmanlarımız arasında bilgi, tecrübe ve iletişim ağını güçlendireceğiz. Böylece farklı ülkelerde görev yapan uzmanlarımızın ortak bir anlayışla hareket etmesini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Yurt dışındaki vatandaşlarımızla devletimiz arasındaki hizmet bağını daha da güçlendireceğiz"

Bakan Göktaş, iki kurum arasında ortak çalışma grupları ve ortak programlar hayata geçirileceğini ifade ederek, "Sahadan gelen bilgileri daha hızlı değerlendirecek, ihtiyaçlara daha planlı ve kapsamlı çözümler üreteceğiz. Hayata geçireceğimiz bu iş birliğiyle, yurt dışındaki vatandaşlarımızla devletimiz arasındaki hizmet bağını daha da güçlendireceğiz. Devletimizin şefkatini, güçlü bir hizmet ağıyla görünür kılmaya gayret ediyoruz. Bu anlayışın sahada güçlü bir karşılık bulmasını ise, kurumlarımız arasında sağlayacağımız etkin bir koordinasyonla mümkün olacağına inanıyoruz. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, ancak güçlü bir iş birliğiyle devletimizin şefkatini vatandaşlarımıza ulaşacağını biliyoruz. Bugün atacağımız imza, bu anlayışın daha kalıcı olması için önemli bir adımdır. Aileyi güçlendirme, çocukları koruma, kadınlara destek olma, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma yönündeki çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından protokol, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı adına YTB Başkanı Abdulhadi Turus tarafından imzalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aile Bakanı'ndan yurt dışı vatandaşlara gönül bağı vurgusu - Son Dakika

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