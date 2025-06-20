Bakan Kacır: Sanayi ve Teknoloji Kolejleri Kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kurmak üzere çalışmalarımıza başladık"

Bakan Kacır, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptırdığı okulun açılışına katıldı

GİRESUN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirecek Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kurmak üzere çalışmalarımıza başladık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Özbek tarafından merhum Hasan ve Kezban Özbek adına yaptırılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Kacır, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin bilim, teknoloji ve üretimle kalkınma hedeflerine dikkat çekti. Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yılda bilimi, teknolojiyi ve yüksek katma değerli üretimi merkeze alan bir vizyonla, 'Teknoloji Üreten, Güçlü Türkiye' hedefimizi adım adım gerçeğe dönüştürdük. Savunma sanayiinden uzay teknolojilerine ve otomotive kadar pek çok sahada, ülkemizi dünyada söz sahibi konumuna taşıdık. Bugün kendi eğitim uçaklarını, helikopterlerini, kara ve deniz platformlarını, uydularını tasarlayıp üreten bir ülkeyiz. Elektrikli ve akıllı milli otomobilimiz Togg'la, yeni mobilite alanında öncü ülkeler arasındayız. Artık imkansız zannedileni bu milletin evlatları başarıyor. Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre gibi nice öncü ismin vakti zamanında akamete uğrayan hayalleri, birer birer gerçeğe dönüşüyor. Biliyoruz ki, gençlerimizin potansiyellerini açığa çıkartacak ortamı sağladıkça, onlara 'ben de yapabilirim' özgüvenini kazandırdıkça, Cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemiz çok daha ileriye gidecek" dedi.

"50 yeni atölye daha kuruluyor"

Bu yıl sonuna kadar 50 Milli Teknoloji Atölyesinin hayata geçirileceğini de müjdeleyen Bakan Fatih Kacır, "Geleceğe yön verecek genç kuşakların eğitimine yönelik tüm bu çalışmalar sayesinde, Türkiye Yüzyılı hedefimize artık bir adım daha yakınız. Geleceğimizi emanet ettiğimiz, aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan evlatlarımızın nitelikli ve çağın ötesinde bir eğitim almalarını, ülkemizin istikbal ve istiklali açısından olmazsa olmaz olarak görüyoruz. İçinde bulunduğu zamanı, mekanı ve şartları tüm yönleriyle kavrayan, imkan ve kabiliyetlerini doğru şekilde kullanan, sahip olduğu birikimle geleceğe yön verecek genç kuşakların eğitimi, bizim temel önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

"Sanayi ve teknoloji kolejleri kurulacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak mesleki ve teknoloji eğitim kurumlarımızın yeniliklere hızlı ve kolay adapte olması, sanayimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile aralarında istişare mekanizmalarını sürekli açık tutulduğunu da belirten Bakan Kacır, "Milli Eğitim Bakanlığı ile 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü'nü hayata geçirdik. OSB'lerde yer alan 85 meslek lisesi ve 24 meslek yüksekokulu, nitelikli teknik elemanlar yetiştiriyor. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirecek Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kurmak üzere çalışmalarımıza başladık" şeklinde konuştu.

"Şebinkarahisar'da açılan bu okul stratejik bir adım"

Şebinkarahisar'da açılışı gerçekleştirilen okulun stratejik bir adım olduğuna da dikkat çeken Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de, büyüme ve kalkınma hedeflerimize giden yolda gençlerimizin geleceğin yetkinlikleriyle buluşmasında önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Metal, bilişim ve elektrik atölyeleriyle donatılmış 16 derslikli bu okul, Şebinkarahisar'daki gençlerimize çağın gereklerine uygun eğitim ortamı sunacak. İlçemizin üretim ve kalkınma kapasitesine doğrudan katkı sağlayacak. Kurduğumuz Şebinkarahisar Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte değerlendirildiğinde, bölgenin potansiyelini doğrudan besleyecek bir yatırım" diye konuştu.

"Nerede olursak olalım, köklerimiz buradadır"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise konuşmasında ailesine ait hatıraların yoğun olduğu memleketine böyle anlamlı bir yatırım yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu okulun yapılmasında emeği geçen herkese, özellikle müteahhit Ramazan Çoban'a ve rahmetli belediye başkanımız Ferdi Şahin Yılancıoğlu'na teşekkür ederim. Burası bizim toprağımız. Nerede olursak olalım, köklerimiz buradadır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleriyle birlikte açılışı yapılan okul binası gezildi.