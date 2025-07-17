Bakan Kacır: "Son 23 yılda 200 bin kadın araştırmacıya 22,4 milyar lira destek sağladık" - Son Dakika
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Bakan Kacır: "Son 23 yılda 200 bin kadın araştırmacıya 22,4 milyar lira destek sağladık"

17.07.2025 12:50
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 23 yılda TÜBİTAK eliyle, bilim insanlarına yönelik destek programları çerçevesinde 200 bin kadın araştırmacıya 22,4 milyar lira destek sağladıklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 23 yılda TÜBİTAK eliyle, bilim insanlarına yönelik destek programları çerçevesinde 200 bin kadın araştırmacıya 22,4 milyar lira destek sağladıklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, kadınlara yönelik sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik tüm çalışmaları izlemek, değerlendirmek, koordinasyon ve iş birliğini sağlamak amacıyla 8 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kurulan Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1'inci Toplantısı'na katıldı.

"Sayıları 108'i bulan teknoparklarımızda 11 bin 500'den fazla firma çalışma yürütüyor"

Hakimevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde planlı, uzun vadeli hedeflerle sağlam ve güçlü bir altyapıyla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ettiklerini kaydederek, "Güçlü, rekabetçi ve çevik üretim kabiliyetine sahip sanayimizle küresel değer zincirlerinin kalbindeyiz. Biliyor ve kuvvetle inanıyoruz ki, bu hamle büyük bir ivmeyle devam edecek çünkü dev bir inovasyon ekosistemi inşa ettik. Bugün; bin 600'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezinde müteşebbislerimiz, mühendislerimiz yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyor. Sayıları 108'i bulan teknoparklarımızda, 11 bin 500'den fazla firma Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalar yürütüyor" dedi.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılını en üst düzeye çıkararak sahip oldukları yüksek potansiyeli harekete geçirmekte kararlı olduklarının altını çizen Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda gerçekleştirilen reform nitelikteki düzenlemelerle, her alanda kadınların güçlü ve etkin bir şekilde temsil edildiğini söyledi.

"Teknolojik girişimlerimizin 4'ü kadın girişimcilerimiz tarafından kuruldu"

Türkiye'de kadınların bilim ve teknolojideki girişimcilik konusunda birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığına dikkati çeken Bakan Kacır, "İnsansız hava araçlarında, yerli ve milli otomobilimizde, düzenlediğimiz kutup bilim seferlerinde Türk kadınının izi ve imzası bulunuyor. Girişimcilik ekosistemimizden çıkan ve milyar değerlemeyi aşan teknolojik girişimlerimizden 4'ü kadın girişimcilerimiz tarafından kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; ülkemizde kadınların bilim ve teknolojide daha da fazla yer alması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi için gerekli adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Son 23 yılda 200 bin kadın araştırmacıya 22,4 milyar lira destek sağladık"

Bakan Kacır, son 23 yılda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) eliyle, bilim insanlarına yönelik destek programları çerçevesinde 200 bin kadın araştırmacıya 22,4 milyar lira destek sağladıklarını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yıl bilim insanı destekleme programımız çerçevesinde destek verdiğimiz araştırmacıların içinde kadınların oranı yüzde 57'ye erişti. Yine son 23 yılda akademiye yönelik programlarımızda 21 binden fazla kadın araştırmacımızı destekledik. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi'nin önemli başlıklarından biri olarak Kadın Girişimciliği İnisiyatifi'ni başlattık. KOSGEB programlarımızda kadın istihdamını önceliyoruz. Kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık sunuyoruz. Kadın istihdamı ve kadın girişimciliğini, ülkemizde bölgesel kalkınmanın lokomotifi olan kalkınma ajanslarımızın 2024-2025 dönemi ana teması olarak belirledik. Bu kapsamda desteklediğimiz yerel kalkınma projelerinde 8 bin 500'den fazla kadını istihdama kazandırdık, 8 bin 300'den fazla kadın girişimciyi destekledik." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Kacır: 'Son 23 yılda 200 bin kadın araştırmacıya 22,4 milyar lira destek sağladık' - Son Dakika

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