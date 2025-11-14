Bakan Kurum: Asrın Felaketine Karşı Asrın İnşası Tüm Deprem Bölgesinde Olanca Hızıyla Devam Etmektedir

Haber: Abdurrahman AKÇAL

(ADIYAMAN) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da deprem konutlarında yaptığı incelemede, "Bugün de projelerimizin çok hızlı bir şekilde İlerlediğini görmekten açıkçası çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Asrın felaketine karşı asrın inşası tüm deprem bölgesinde olanca hızıyla devam etmektedir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman İndere'de 350 bininci deprem konutunun teslim töreni öncesi bölgede incelemelerde bulundu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, AK Partili milletvekilleri, kurum müdürleriyle birlikte anahtar teslimi yapılacak konutlarda yaptığı incelemelerin ardından Bakan Kurum, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları anlattı.

Adıyaman tarihindeki yerini en kısa sürede alacağını söyleyen Bakan Kurum, "Biz de burada yaşayan kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın hayır duasını almış olacağız. Yarın inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 11 ilimizde 350 bin konutumuzun anahtarlarını burada büyük bir coşkuyla teslim edeceğiz. Yani 50 bin ailemizin daha yuvasına kavuşma heyecanına hep birlikte yine burada şahitlik edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi depremin olduğu ilk günden bu yana afet bölgesinden tek bir an bile ayrılmıyoruz ve millete hizmet davasının en doğru örneğini burada ilmek ilmek işleyerek, burada sokak sokak, mahalle mahalle çalışarak deprem bölgesinin her yerinde göstermeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

'11 ilimizi ayağa kaldıracağız dedik ve o güne çok az kaldı'

Her gelişinde daha güzel bir Adıyaman gördüklerini dile getiren Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Bugün de projelerimizin çok hızlı bir şekilde İlerlediğini görmekten açıkçası çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Asrın felaketine karşı asrın inşası tüm deprem bölgesinde olanca hızıyla devam etmektedir. Afetzede kardeşlerimize 6 Şubat sabahı verdiğimiz söze sadakatle bağlı olarak alın terini işte burada 200 bin mimarımız, mühendisimiz, işçi kardeşimizle birlikte vermeye gayret gösteriyoruz. 6 Şubat'ta 11 ilimizi ayağa kaldıracağız dedik ve o güne çok az kaldı. Biz Artık bütün umutların yeşereceği, deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımızın huzurlu, mutlu, güvenli yollarına kavuşacağı o güne çok az kaldı ve yuvasına inşallah kavuşmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak ve yine iş yerini açmayan tek bir vatandaşımız kalmayacak dedik ve artık tamamlamak için gün sayıyoruz."

'Sürekli işlerimize maalesef kulp takmaya çalışıyorlar'

Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 kenti süratle ayağa kaldıracaklarını belirterek, "Bu hedeflere elbette ulaşacağız. Çünkü bizim yolumuz o dilleri doğal annelerimizin yoludur. Bizim yolumuz bize ilk günden itibaren inanan milletimizin yoludur. Türkiye'nin yarınlarından umutsuz, kalbi buradaki depremzede insanımızla, kardeşimizle atmayanlar, devletimizle milletimiz arasındaki bu bağı anlayamazlar. Sürekli eleştiriyorlar. Sürekli işlerimize maalesef kulp takmaya çalışıyorlar. Bizi eleştirenlere şunu tavsiye ediyoruz. ya milletimizin bu başarısına ortak olacaklar ya da ya da burada deprem bölgesinden başlamak üzere 86 milyonun karşısında mahpus olacaklar. Tavsiyemiz onlara buradaki depremzede kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olmalarıdır" ifadelerini kullandı.

'Yıl sonu en az 450 bin konutu teslim edeceğiz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem bölgesinde yaşanan sorunlara ilişkin yaptığı eleştirilere de yanıt veren Bakan Kurum, "CHP Genel Başkanı masadan siyaset yapıyor. Yani oturduğu yerden, deprem bölgesine gelmeden, deprem bölgesindeki vatandaşımızın hatırını sorunlarını dinlemeden masa başı siyaset yapıyor. Masa başı değil, her hafta deprem bölgesine gelerek deprem bölgesindeki illerimizi ziyaret ederek yapıyoruz. ve onlara tavsiyemiz gelsinler, görsünler, buralara baksınlar, milletimizin evine ziyarette bulunsunlar ve milletimize sorsunlar. Milletimize sormuyorlarsa eğer deprem bölge bölgesindeki belediye başkanlarına sorsunlar. Burada yarın 350 bin konut teslim edilecek. Yıl sonu en az 450 bin konutu teslim edeceğiz ve evine girmeyen, iş yerini açmayan hiçbir kardeşimizi biz bırakmayacağız. Bu kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Devletimiz bu işi başarmıştır. Milletimizle birlikte Başarmıştır. Depremzede kardeşimizle birlikte başarmıştır. Tavsiyemiz onlarla birlikte bu mutluluğa ortak olmalarıdır" şeklinde konuştu.