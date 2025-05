Bakan Kurum'dan 2B arazilerine yönelik müjde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önemli bir hamleyi da İstanbul'umuzdan müjdelemek istiyorum. 5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız" dedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 178'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Beyoğlu'nda bir otelde program düzenlendi . Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül, Tapu Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli'nin yanı sıra ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

"İşlerin, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemiyle dakikalar içinde tamamlandığı bir Türkiye'ye ulaştık"

Programda bir konuşma yapan Bakan Kurum, devlet yönetimindeki en önemli ilkenin 'devamlılık' olduğunu belirterek, tapu teşkilatında çalışan 18 bin personelin bu prensiple çalıştığını aktardı. Bakan Kurum, 18 bin personelin yılda 20 milyon işlem yaptığını ayrıca 86 milyon insan için de çalıştığını belirterek, "Bu kadrolar şimdi de dijitalleşmenin öncü kurumu haline gelmek, ekonomimize en büyük katkıları vermek ve yaşadığımız çağa Türkiye Yüzyılı damgasını vurmak için var gücüyle çalışmaktadır. Bu vizyonla son çeyrek asırda; çok büyük projelere imza attık, tarihi dönüşümler yaptık. Dün, tapu işlemleri için insanların günlerce sıra beklediği bir ülkeden, bugün işlerin, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemiyle dakikalar içinde tamamlandığı bir Türkiye'ye ulaştık. Dün, mülkiyet verilerinin tozlu arşivlerde bulunduğu bir ülkeden, bugün tüm verilerin tek merkezde toplandığı, 30 milyon belgenin dijital arşivlerde korunduğu bir Türkiye'ye eriştik. ve inşallah yıl sonuna kadar ülke çapındaki tapu ve kadastro işlemlerinin yüzde 80'ini dijital ortamda gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yine bu hedefi nihayete erdirmek, yani yüzde 100'e ulaşmak için de gereken tüm gayreti, azmi ve kararlılığı hep birlikte gösteriyoruz" dedi.

"Değer ifade etmeyen tüm arazilerin tespitine başladık ve hızla ekonomimize kazandıracağız"

Tapu ve Kadastro Teşkilatının ülke ekonomisi üzerindeki etkilerinden de bahseden Bakan Kurum, "Öncelikle ülkemizde bulunan, ancak tescil harici olduğu için bir değer ifade etmeyen tüm arazilerin tespitine başladığımızı ve hızla ekonomimize kazandıracağımızı milletimize ilan ediyorum. Şu anda binlerce uzman arkadaşımızın gayretleriyle, 81 ilimizin her metrekaresini kayıt altına almaya devam ediyoruz. 3 ay içerisinde; yaklaşık 14 bin kilometrekare alanı, yani İstanbul'un karasal büyüklüğünün yaklaşık 3 katına denk gelen bir araziyi tespit edip bir yıl içerisinde tescil edeceğiz. 81 ilimize yayılmış olan tüm bu arazileri; çiftçimizin tarımsal ihtiyaçları için, turizm alanları için, sanayide üreticimize destek için, esnafımızın talebini karşılamak için kullanacak; Türkiye ekonomisine güç kazandıracağız. Yine kentsel gelişme alanlarını belirleyerek, konut arsası ihtiyacına cevap verecek; orta vadede konut fiyatlarını dengeleyecek, milletimizin ev sahibi olmasına imkan tanıyacağız" diye konuştu.

"Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projemizi başlatmış bulunuyoruz"

İlk olarak İstanbul'da ve ardından Türkiye genelinde uygulanacak olan '3 Boyutlu Şehir Modelleri' projesinin kapsamından bahseden Bakan Kurum, "Bizim işimiz şehircilik ve şehircilikte en önemli şey, istikrardır, kararlılıktır. Bu noktada; şehirlerimizi daha güvenli ve daha planlı hale getirmenin yolu; sabırla çalışmaktan ve nitelikli veri üretmekten geçmektedir. İşte biz de Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projemizi bu anlayışla başlatmış bulunuyoruz. Bu projeyle; her sokağın, her binanın ve hatta her dairenin üç boyutlu halini üreteceğiz. Mimari projelerden bağımsız bölümlere, alan genişliğinden mülkiyet bilgisine kadar tüm bilgileri tek bir sistemde toplayacağız. Bir yerde kentsel dönüşüm yaparken izleyeceğimiz yolu tayin etmek için bu modelleri kullanacağız. Yine bir bölgede afete hazırlık sürecini başlatırken, öncelikli alanları bu modeller sayesinde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Değer Bilgi Merkezi sayesinde vatandaş, taşınmazının değerini görebilecek"

Üç Boyutlu Şehir Modelleri projesiyle birlikte 'Değer Bilgi Merkezi' projesini de hayata geçireceklerinin bilgisini veren Bakan Kurum, "Bu merkez sayesinde Türkiye; adil, erişilebilir ve gerçekçi bir taşınmaz değerleme sistemine kavuşacak. Artık vatandaşımız, yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek. Taşınmazın gerçek piyasa değerini; kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapan, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edebilen yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecek. Vatandaşımız yapacağı yatırımın ne getireceğini, maliyetini, satış fiyatı tahminlerini detaylı bir şekilde bu sistemden öğrenebilecek. Halihazırda piyasada çokça karşılaştığımız ve vatandaşımızı rahatsız eden manipülasyonların önüne geçeceğiz. Vatandaşımızın tüm yatırım kararlarını en doğru ve şeffaf şekilde vermesini sağlayacak; hem zamandan, hem de maddi açıdan kazanmasına imkan tanıyacağız.3 Boyutlu Modelleri ve Değer Bilgi Merkezi'nin ilk uygulamasını, ekonominin kalbinin attığı yerde, İstanbul'da başlatacağız" dedi.

"Hem afete hazırlıkta hem de ekonomide; İstanbul'un ve Türkiye'nin gücüne güç katacağız"

İstanbul'daki deprem riskine karşılık değer haritaları ve 3 boyutlu şehir modellerini kentsel dönüşüm politikalarıyla birleştireceklerini ifade eden Bakan Kurum, "İstanbul'un en riskli bölgelerindeki yapıların durumunu, dijital ortamdan anlık olarak izleyecek ve adımlarımızı buna göre atacağız. Tüm bu çalışmalarımız aslında başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizin tamamının afete hazırlık çalışmalarıdır. İnşallah 2026 yılının ilk çeyreğine kadar İstanbul'da bu dijital entegrasyonu tamamlayacağız. 2027'nin ortasına kadar da, tüm Türkiye'de aynı dijital altyapıyı hayata geçireceğiz. ve hem afete hazırlıkta hem de ekonomide; İstanbul'un ve Türkiye'nin gücüne güç katacağız. Şunun da altını önemle çizmek isterim ki; Türkiye'nin attığı bu adımlar, şimdiden küresel ölçekte dikkat çekmiştir. Üç boyutlu veri altyapısı kurmayı hedefleyen ülkelerin tamamının gözü Türkiye'nin üzerindedir. Çünkü bugüne kadar bu projeleri hayata geçirme başarısı gösterebilen hiçbir ülke olmamıştır ve siz bunu başarıyorsunuz, milletimiz bunu başarıyor, Türkiye bunu başarıyor" diye konuştu.

"Yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız"

Konuşmasında bir de müjde veren Bakan Kurum," Önemli bir hamleyi da İstanbul'umuzdan müjdelemek istiyorum. 5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız. Ben yıl sonuna kadar tamamlayacağımız bu dev projemizle mülkiyet hakkına kavuşacak tüm vatandaşlarımıza, ailelerimize, annelerimize, yavrularımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL