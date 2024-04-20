Bakan Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç\'ı ziyaret etti

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek, Kayseri için hizmete devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Özhaseki, "Bundan sonra iyi şeyler söyleyeceğiz. İyi hayaller kuracağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Girişi önünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi çiçeklerle karşılayan Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'yi Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında ağırladı.

Gerçekleşen hayırlı olsun ziyaretinde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de seçimle birlikte yeni bir dönemin başladığını ifade etti. Bakan Özhaseki, bu dönemde de Başkan Büyükkılıç'ın Kayseri halkından bir kez daha güvenoyu aldığını, kendileri için koşturması, çalışması ve gayret etmesi için oy aldığını dile getirerek, işe başlarken 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirmek istediklerini ifade etti. Özhaseki, ülke için Kayseri için yaklaşık 30 yıldır süren bir mücadelesi olduğunu da kaydederek, bir günü bile boş geçmeyen, her anından hayırlı işler düşünülüp yapılan hizmetle dolu bir 30 yıl olarak nitelediği hizmetlerine değindi. Bakan Özhaseki, Kayseri tarihi ve gelişimine de değinerek, 30 yıl çalıştıkları bir ekip olduğunu, öncesine göre arada dağlar kadar fark olduğunu belirterek; "Bugün ticaret bu şehirde canlı, sanayi canlı, eğitimde 5 tane üniversitemiz var. Bütün okullarımız açık, yavrularımız eğitimlerini görüyorlar. Sağlıkta istediğimiz her türlü imkana ulaşabiliyoruz. Kültürde, sanatta, sporda bu şehir en üstte olmanın mücadelesini veriyor. Bunların hepsi bir gayretin ürünü olarak ortaya çıkıyor. Cenab-ı Allah nice güzel hizmetler yapmayı da değerli başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımız nasip etsin" dedi.

"Seçim bitti, geçim başladı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; "Seçim bitti, şimdi geçim dönemi. Eskiden kalmış bir takım lüzumsuz dedikoduları tekrarlamanın, söylemenin, "sen bunu demiştin, bende sana bunu demiştim, vay sen bunu neden böyle söyledin" demenin hiçbir manası yok. Kötü söz sahibine ait. Orada kaldı. Bir daha da tekrara gerek yok. Bundan sonra iyi şeyler söyleyeceğiz. İyi hayaller kuracağız. İyi hedefler koyacağız. Bu şehri geliştirmenin, büyütmenin ve içerisinde yaşayan insanların müreffeh ve mutlu olabileceği, herkesin mutlu olabileceği bir ortam oluşturabilmek adına gayret vereceğiz. Ankara'da da ben gücüm neye yetiyorsa, oradaki siyasi ağırlığım, bilgim ve birikimim her neye yetiyorsa şehrimiz için sonuna kadar kullanmaya devam edeceğim" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "İnşallah berekete vesile olursunuz, şeref verdiniz" ifadelerinde bulundu. Bakan Özhaseki, günün anısına şeref defterini de imzalarken, Başkan Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve beraberindeki heyet ile hatıra fotoğrafı çekindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde Vali Gökmen Çiçek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı da hazır bulundu. - KAYSERİ