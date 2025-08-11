Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in emekli ilkokul öğretmeni ağabeyi 80 yaşındaki Nazmi Şimşek Yalova'da hayatını kaybetti. Şimşek'in cenazesi Çiftlikköy ilçesinde toprağa verildi.
Bakan Şimşek, ağabeyi Nazmi Şimşek'i kaybetmenin acısını yaşadı. Nazmi Şimşek'in cenazesi Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi Sahil Siteler Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çiftlikköy Yeni Mezarlığı'na defnedildi. Bakan Şimşek cenazede taziyeleri kabul etti. Cenazeye eski Başbakan Binali Yıldırım, eski bakanlar Mehmet Mehdi Eker, İsmet Yılmaz, Fikri Işık da cenazeye katılarak taziye diledi. - YALOVA
Son Dakika › Yerel › Bakan Şimşek'in Ağabeyi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
