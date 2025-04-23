Bakan Tekin, Koltuğunu Öğrenciye Devretti - Son Dakika
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Bakan Tekin, Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Bakan Tekin, Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan için koltuğunu temsili olarak Kenan Ata'ya devretti.

23.04.2025 12:59
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak 6'ncı sınıf öğrencisi Kenan Ata'ya devretti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli okullardan gelen öğrencileri kabul etti. Anıtkabir'deki törenin ardından Bakanlığa gelen Tekin, burada ellerinde Türk bayrakları taşıyan çocuklarca karşılandı. Çocuklar, bando takımı eşliğinde Bakan Tekin'e makam odasına kadar eşlik etti. Kendisini ziyarete gelen öğrencilerle bir süre sohbet eden Tekin, makamını temsili olarak 6'ncı sınıf öğrencisi Kenan Ata'ya devretti.

"Ülkenin çocuklarına ve öğretmenlerine güveniyoruz"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 105 yıl önce Kurtuluş Savaşı mücadelesini yürütmek üzere meclisi kurduklarını vurgulayan Bakan Tekin, "Bu meclis milletin iradesini temsil ediyor. Bugün de biz bu yıl dönümünü, Atatürk'ün bize ve çocuklarımıza emanet ettiği hediye için hem milli iradenin hem de çocuklarımızın bayramı olarak kabul ediyoruz. Bugünün anlam ve önemine binaen milli iradeyi gelecek yıllarda savunacak, taşıyacak, ülkeyi yönetecek çocuklarımıza bu sorumluluklarını hatırlatmak üzere onlara olan güvenlerimizi kendilerine ifade etmek üzere her yıl 23 Nisan günü etkinliklerimiz var. Hem çocuklarımızın bayramı olarak kutladıkları hem de milli iradenin, demokrasinin, hukuk devletinin ne demek olduğunu kendilerine anlattığımız ve kendilerine bu değerlere sahip olması yönünde tavsiyede bulunduğumuz bir gün. Biz bu ülkenin çocuklarına ve bu ülkenin çocuklarını yetiştirecek öğretmenlere sonuna kadar güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu meclis, biz çocuklara emanet edilmiştir"

Çocuk Bakan olarak gururlu olduğunu belirten Kenan Ata, "Bu özel günde bizlere hayallerimizi gerçekleştirme fırsatı sunan Sayın Bakanım Yusuf Tekin'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu meclis, biz çocuklara emanet edilmiştir. Bizleri bu bayramı hediye ettiği ve ülkemizi işgallerden kurtardığı için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. Bu bayramın bizlere emanet edilmesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara duyduğu güvenin ve sevginin en büyük göstergesidir. Bugün biz çocukların burada olması bu güven ve sevginin hala devam ettiğini gösteriyor" dedi.

"Türk adını dünyaya duyuran nesiller olarak hayata hazırlayacağız"

Bakanlık süresince yapmak istediklerinden bahseden Ata, "Okul bahçelerimiz bundan sonra daha fazla yeşil alan barındıracak ve meyve ağaçlarıyla dolu olacak. Her okulumuzun en az bir tane sahiplendirilmiş evcil hayvanı olacak. Kütüphanelerimizde her ay bir yazar konuşması düzenleyerek öğrencilerimizin şair ve yazarlarla bir araya gelerek hitap söyleşileri yapmasını sağlayacağız. Okullarda açık kantin uygulaması gerçekleştirerek bu uygulama kapsamında kantinlerde yetişkin bireyler olmadan ürünler ve paralar açık olacak şekilde öğrenciler paralarını kendileri hesaplayıp alışveriş edecekler. Değişen ve gelişen dünyaya ayak uyduran bireyler yetiştirebilmek için ekran önü eğitim ve medyayı doğru kullanma derslerimizi müfredata ekleyeceğiz. Hedefimiz her öğrencimizi milli bilinçle yetişmiş, duyarlı, yardım sever, estetik zevk sahibi, kurallar çözebilen, farkındalığı gelişmiş, çağa ayak uydurabilen ve Türk adını dünyaya duyuran nesiller olarak hayata hazırlamaktır" şeklinde konuştu.

Tören sonunda Bakan Tekin, çocuk şenlik alanlarını gezip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru öğrenciler ile yürüyüş gerçekleştirdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Tekin, Koltuğunu Öğrenciye Devretti - Son Dakika

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