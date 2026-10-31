Bakan Uraloğlu Erzurum\'da Dallıkavak Tüneli ile yeni nesil kavşağı açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin karayolu ve demiryolu altyapısında çağ atladığını belirterek, "80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken, 2002 yılından sonra bunu yaklaşık 17 kat arttırarak 898 kilometreye çıkardık" dedi.

Bakan Uraloğlu, Erzurum'da "Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları" ile "Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı"nın resmi açılış törenine katıldı. Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksı üzerindeki yatırımların önemine dikkat çeken Uraloğlu, son 24 yılda kent genelindeki ulaşım ve iletişim altyapısına 168 milyar 443 milyon lira harcandığını açıkladı.

"Dallıkavak tüneli ile çetin kış şartları tarihe gömüldü"

2 bin 349 metre rakımlı çetin geçitte inşa edilen Dallıkavak Tüneli'nin bölge ticaretine ve ulaşım güvenliğine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, projenin detaylarını şu sözlerle aktardı: "3 bin 105 metre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettiğimiz Dallıkavak Tüneli ile 8 keskin virajı tarihe gömdük. Güzergahı 190 metre daha alçak ve korunaklı bir kota indirdik. Projemiz sayesinde mevcut güzergah 4,6 kilometre kısaldı; seyahat süresi ise 20 dakikadan 5 dakikaya düştü. Bu yatırımımızla zamandan 76,7 milyon lira, akaryakıttan 27 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 103,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız."

Uraloğlu ayrıca, Erzurum-Rize Yolu üzerindeki Kırık Tüneli de tamamlandığında, toplam güzergahın 248 kilometreden 196 kilometreye düşeceğini müjdeledi.

Akıllı kavşakla yılda 137 milyon lira cepte kalacak

Şehir içi trafiği rahatlatmak adına hizmete alınan Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı'na da değinen Bakan Uraloğlu, günlük ortalama 44 bin aracın geçtiği bu noktada bekleme süresinin 70 saniyeden 20 saniyeye indirildiğini belirtti. Uraloğlu, "Tam adaptif sinyalizasyona sahip bu akıllı kavşak projemizle zamandan 115 milyon lira, akaryakıttan 22 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 137 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon salınımını da yıllık 1.162 ton azaltacağız" diye konuştu.

Demiryolu devrimi: Büyük ihale 22 Aralık'ta

Erzurum'un sadece karayolu değil, demiryolu ağını da tamamen yenilediklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi" için tarih verdi. Sivas-Divriği'den başlayıp Erzurum üzerinden Gürcistan sınırına uzanan 667 kilometrelik hattın modernizasyonu için yapım ihalesinin 22 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini açıklayan Uraloğlu, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattı etüt çalışmalarının da hız kesmeden sürdüğünü ekledi.

Bakan Uraloğlu, havalimanı yolcu kapasitesinin 2002'deki 105 bin seviyesinden 2025 yılı itibarıyla 1 milyon 268 bine ulaştığını ve CAT-3 sistemi sayesinde sisli havalarda yaşanan uçuş iptallerinin ve mağduriyetlerin önüne geçildiğini belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Törende Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Abdurrahim Fırat, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Erzurum Valisi Aydın Baruş ta birer konuşma yaparak tünelin bölge için sağalayacağı avantajları değerlendirdi.

Konuşmaların ardından Dallıkavak tüneli ve yeni nesil kavşak törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve diğer protokol üyelerince hizmete açıldı.

Bakan Uruloğlu, daha sonra TOGG araçla tünelden geçti.