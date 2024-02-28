Bakan Uraloğlu: "Sinop Çevre Yolunu kısa sürede hayata geçireceğiz"
SİNOP - Sinop'u ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yapılması planlanan çevre yolu projesiyle ilgili incelemelerde bulunarak, "Yaklaşık 6,5 kilometrelik bir çevre yolu projemiz var. Bunu kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi.
Sinop Kumkapı mevkisinde Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, burada ikinci etabı yapılacak olacak Sinop Çevre Yolu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çevre yolu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Yaklaşık 6,5 kilometrelik bir çevre yolu projemiz var. Birinci etapta mutabıkız, Sinoplu da mutabık, bunu kısa sürede hayata geçireceğiz. İkinci etap hemen bizim arkamızda hemen arkamızda bana göre solda bulunan kesim. Burası şehrin tarihi ve turist dokusunu içeren bir kesim burada yapacağımız imalat biz teknik olarak her türlü çözüyoruz burayı hiçbir sıkıntı yok. Birçok alternatif ile beraber çözebiliyoruz burayı ama yapacağımız imalat yarın Sinop'ta tartışılsın istemiyoruz. Bugün ne tartışacaksak beraber tartışalım biz alternatiflerimizi ortaya koyduk. Şimdi şehrimizin yöneticileriyle, halkıyla oturacağız karar vereceğiz, projemizi netleştireceğiz ve yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından Sakarya Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Uraloğlu'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş eşlik etti. Uraloğlu, esnafları ziyaret ederek AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu için destek istedi.
Ardından Sinop Valiliğini ziyaret eden Uraloğlu'nu Vali Mustafa Özarslan ve Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ile birlikte çok sayıda kurum müdürü karşıladı. Valilik defterini imzalayan Bakan Uraloğlu'na Vali Özarslan, tarafından gemi maketi hediye edildi.
Bakan Uraloğlu'nun sonraki durağı AK Parti seçim ofisi oldu. Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki uyumun önemine dikkat çekti. Uraloğlu, "Sinop'ta bir sel ve afet durumu oldu. Onlara merkezi hükümet olarak saatler içerisinde geldik, müdahale ettik. Ayancık'ta özellikle parti ayrımı yaptık mı? Asla yapmadık. Şunu da hiçbirimiz unutmayalım: Eğer burada biz Cumhur İttifakı olarak kazandığımız takdirde kesinlikle daha iyisini yapmaya gücümüz olacaktır" şeklinde konuştu.
Bakan Uraloğlu, Sinop'taki temaslarının ardından Ankara'ya yola çıktı.
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