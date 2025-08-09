Bakan Uraloğlu: "Türkiye\'nin dört bir yanındaki tarihi köprülerimizde restorasyon çalışmaları yaptık"

1900 yılında Sultan II. Abdülhamit Han döneminde inşa edilen ve 1982'de 'korunması gerekli kültür varlığı' olarak tescil edilen Tarihi Avanos Köprüsü; yapılan restorasyon çalışmalarının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla yeniden trafiğe açıldı.

Açılış törenine Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Milletvekilleri, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Uraloğlu açılışta yaptığı konuşmada Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi köprülerde restorasyon çalışmaları yaptıklarını kaydederek; "Hizmete sunduğumuz bu köprü 152 metre uzunluğu ve 11 kagir ayağıyla Avanos'un tarihine tanıklık eden bir abide. Avanos; Kızılırmak'ın hayat verdiği bu topraklarda, asırlardır tarihle yoğrulmuş bir ilçemiz. Bugün burada, Sultan II. Abdülhamit Han döneminde inşa edilen Tarihi Avanos Köprüsü'nün restorasyonunu tamamlayarak yeniden sizlerin hizmetine sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Biliyorsunuz kültürel değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan milletler, yok olmaya mahkümdur. Bu yaklaşımla; tarihi değer taşıyan yapılarımızı koruyup kollayarak, restore ederek, yeniden ayağa kaldırmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylelikle tarihimize olan vefa borcumuzu öderken, bu tarihi yapıların gelecek nesillere taşınmasına da katkı sağlıyoruz. Ayrıca bu çalışmalarımız; aynı zamanda turizmden ekonomiye, sosyal hayattan kültürel zenginliğe kadar pek çok alanda ülkemize katkı sağlayan önemli adımlardır. Bugüne kadar, Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi köprülerimizde restorasyon çalışmaları yaptık. Tarihi Hıdırlık Köprüsü, Tarihi Malabadi Köprüsü, Kızılin Köprüsü, Kastamonu'daki Taşköprü, Osmancık Koyunbaba Köprüsü, Diyarbakır Ongözlü Köprü, Ani Köprüsü bunlardan yalnızca birkaçı. Restorasyonlarını tamamlayarak, kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 509'u buldu. 43 tarihi köprünün de restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Tarihi Avanos Köprüsü de bu çalışmalarımızın en güzel örneklerinden biri oldu. Özgün ahşap döşemesi; Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan yangın sonrası 1925'te betonarme tabliye ile yenilenmiş; ancak zamanla artan trafik yükü ve yıpranmalar, köprümüzün aslına uygun bir restorasyona ihtiyaç duyduğunu göstermiştir. Biz de yaptığımız restorasyon çalışmasında, köprünün taş ayaklarını titizlikle sağlamlaştırdık. Ömrünü tamamlayan betonarme tabliyeyi kaldırarak yerine daha hafif ve dayanıklı çelik kirişlerden oluşan bir döşeme inşa ettik. Yaya yolları ve korkulukları modernize edip, yeni aydınlatma sistemleriyle köprümüzü hem estetik hem de işlevsel bir kimliğe kavuşturduk. Böylece, hem yaya hem de taşıt trafiği için daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağladık. Ayrıca bu çalışma; yalnızca bir köprünün yenilenmesi değil, aynı zamanda Avanos'un tarihi dokusunun korunması, Kapadokya'nın turizm cazibesinin güçlendirilmesi ve gelecek nesillere eşsiz bir miras bırakılması anlamına da geliyor. Tarihi Avanos Köprüsü; sadece iki yakayı birleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda tarihle geleceği, kültürle turizmi buluşturarak Kapadokya'nın ruhunu da yaşatıyor. Bu mirası korumak ve yüceltmek, hepimizin ortak sorumluluğudur ve biz bu mirası koruyarak, geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Nevşehir'in ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana 15 milyar 129 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik" dedi.

"Kapadokya Havalimanı rekor kırdı"

Bakan Uraloğlu daha sonra Kapadokya Havalimanı'na geçerek yapımı devam eden yeni terminal binasında incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada; "Kapadokya Havalimanı'mız da 2024 yılında rekorlar kırdı. 16 bin 772 uçuşla yaklaşık 722 bin yolcu taşındı, bu da 2023'e kıyasla yüzde 28'lik bir artış demek. Bu yıl da Temmuz sonu itibariyle yaklaşık 402 bin yolcu ağırladık. Yani, artık havalimanımızın yıllık 700 bin olan yolcu kapasitesi bu bölgeye yetmiyor. Bu kapsamda bölgedeki havayolu ulaşımına yönelik artan yolcu talebinin giderek hız kazanmasıyla mevcut havalimanımızın hizmet kapasitesi ve kalitesini arttıracak çalışmaları da başlattık. Mevcutta 3 bin 616 metrekare olan terminal binamızı yaklaşık 3 kat büyüterek 10 bin 650 metrekareye çıkarıyoruz. Böylece yılda 700 bin yolcu olan mevcut kapasite de 2 milyon yolcuya yükselecek. Hiç şüphesiz yeni terminal binası ve diğer tamamlayıcı tesisleri ile havalimanımız Kapadokya Bölgesine gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlayarak bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayacak ve ticaret faaliyetlerini daha da hareketlendirecek" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR