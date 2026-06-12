Bakan Yardımcısı Aydın: Hiçbir fert aşağılanamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Yardımcısı Aydın: Hiçbir fert aşağılanamaz

Bakan Yardımcısı Aydın: Hiçbir fert aşağılanamaz
12.06.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, etnik köken veya inanç üzerinden ayrımcılığın toplumsal huzuru bozduğunu, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarıya ulaşması için herkesin kardeşlik anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, etnik köken, inanç, mezhep veya aidiyet üzerinden insanları hedef alan söylemlerin toplumsal barışı tehdit ettiğini belirterek, "Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle bu milletin hiçbir ferdi aşağılanamaz, dışlanamaz, ikinci sınıf görülemez" ifadelerini kullandı.

Bilerek ya da bilmeyerek etnik kökeni, inancı, mezhebi veya aidiyeti hedef alan, insanları aşağılayan hiçbir sözün mizahla, alışkanlıkla ya da başka gerekçelerle açıklanamayacağını vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, kimlikleri küçümseyen ve ötekileştiren söylemlerin toplumsal huzura zarar verdiğini kaydetti.

Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda tarihi bir süreçten geçtiğini belirten Aydın, iş dünyasından siyasete, medyadan sivil topluma kadar herkesin sürecin ruhuna uygun şekilde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Bölgenin istikrarsızlıklar, savaşlar ve küresel hesaplarla kuşatıldığına işaret eden Aydın, Türkiye'nin iç huzurunu güçlendirmesinin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu dile getirdi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıya ulaşmasının bölge üzerindeki tüm olumsuz senaryoları boşa çıkaracak stratejik bir adım olacağını belirten Aydın, Türkler ve Kürtler arasındaki bağın ortak tarih, ortak inanç ve ortak medeniyet anlayışına dayandığını ifade etti. Aydın, "Malazgirt'ten Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'nden modern Türkiye'nin inşasına kadar Türkler ve Kürtler ne zaman omuz omuza verdiyse tarihin akışını değiştirmiştir. Bu köklü geçmiş, gelecekte de ortak bir istikbali birlikte inşa etmeye muktedirdir" değerlendirmesinde bulundu.

Böylesine hassas süreçlerin dikkat, özen ve sabır gerektirdiğini kaydeden Aydın, bunun sürecin yavaşlatılması anlamına gelmemesi gerektiğini belirterek, "Zaman en büyük sermayemizdir. Sabotajlara ve algı operasyonlarına fırsat vermemek adına süreç; devlet ciddiyetiyle, toplumsal hassasiyetleri gözeterek ama aynı zamanda kararlı ve hızlı bir şekilde ilerletilmelidir" dedi.

Tarihi fırsatların cesaret gerektirdiğini vurgulayan Aydın, bu dönemde ortaya konulan siyasi iradenin önemine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece yönelik yaklaşımlarını takdir etti.

Aydın, "Bugün hepimize düşen, bu iradeye omuz vermek ve süreci memleketin selameti için sahiplenmektir. Gün, ayrıştırarak korkuları büyütme değil; farklılıkları zenginlik olarak görme ve bin yıllık birlikteliğimizi tahkim etme günüdür. Türk'ün de Kürt'ün de geleceği birdir, ortaktır. Bu toprakların huzuru da istikbali de kardeşliktedir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Ahmet Aydın, Türkiye, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Yardımcısı Aydın: Hiçbir fert aşağılanamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarder Elon Musk’ın Orta Doğu’daki şirketleri İran’ın hedef listesinde Milyarder Elon Musk'ın Orta Doğu'daki şirketleri İran'ın hedef listesinde
Kayseri’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti olay kamerada Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti; olay kamerada
Morata’dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim Morata'dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
CHP Genel Merkezi’nde gazeteci ile danışman arasında ’Sarı zarf’ gerginliği CHP Genel Merkezi'nde gazeteci ile danışman arasında 'Sarı zarf' gerginliği

15:04
5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü 11 şüpheli gözaltında
5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü! 11 şüpheli gözaltında
14:51
Dolar dolu kutulardan lüks villaya Silivri Belediyesi’ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
14:34
Dünya Kupası’nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı Listede Türkiye’den 2 yıldız var
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Listede Türkiye'den 2 yıldız var
14:09
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
13:42
Özgür Özel’den yeni parti çıkışı Kılıçdaroğlu’nu işaret etti
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti
13:14
Dervişoğlu’ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 15:21:45. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Aydın: Hiçbir fert aşağılanamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.