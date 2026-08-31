Bakan Yumaklı’nın ikinci durağı Aydın Valiliği oldu

Dünyanın en önemli incir üretim merkezlerinden olan Aydın'da, incir hasadına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ikinci durağı Aydın Valiliği oldu.

Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan incirde hasat sezonu devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, incirde sürdürülebilir üretimin sağlanması, kalite ve verimin artırılması ile ihracatta yaşanan sorunların aşılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Aydın'a geldi. Sabah saatlerinde İncirliova'daki İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gelen Bakan Yumaklı, üretim sürecini yerinde inceleyerek incir hasadına katıldı. Protokol üyeleri ile birlikte hasattan kurutma sürecine kadar yapılan çalışmaları da yerinde inceleyen Bakan Yumaklı'nın Aydın'daki ikinci durağı ise Aydın Valiliği oldu. Valilik önünde Vali Dr. Osman Varol ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Yumaklı, çiçek takdiminin ardından Valilik Ziyaret Defteri'ni imzaladı. Daha sonra valilik makamına geçen Bakan Yumaklı, Vali Dr. Osman Varol ve il protokolü ile görüştü. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Yumaklı'nın diğer adresi Aydın Büyükşehir Belediyesi olacak.