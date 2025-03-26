Bakan Yumaklı Hakkari'nin Çukurca İlçesini Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Hakkari'nin Çukurca ilçesini ziyaret etti

HAKKARİ - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'nin Çukurca ilçesini ziyaret etti.

Yüksekova ziyaretinin ardından Çukurca'ya geçen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ziyareti sırasında Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, AK Parti İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya ve Çukurca Belediye Başkanı Nazi Demir eşlik etti.

İlk olarak Çukurca Taş Değirmeni Tahin Üretim Tesisi'ni ziyaret eden Bakan Yumaklı, burada tahin üretimi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından Bakan Yumaklı, Çukurca Kadın Kooperatifi'ni ziyaret ederek kadın üreticilerle bir araya geldi ve kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bakan Yumaklı, ziyaretinin bir diğer durağı olan Çukurca'daki restorasyonu yapılan tarihi taş evleri de inceledi. Yumaklı, Çukurca'nın yöresel dengbejlerini dinleyerek, bölgenin kültürel zenginliğine olan ilgisini gösterdi.

Bakan Yumaklı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın 1. Lig'e yükselmesi nedeniyle takımı tebrik etti. Ayrıca Bakan Yumaklı, Çukurca'da Zap markası altında üretilen tahin ve diğer ürünlerin satışının artırılması için Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde bir yer ayarlanacağını ve üretim miktarının iki katına çıkarılması için gereken desteği sağlayacaklarını söyledi.

Bakan Yumaklı, ardından helikopterle Hakkari'deki programlar için ilçeden ayrıldı.