Bakanın kırık telefonu kameralara yansıdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Datça'daki orman yangınını söndüren işçilerle görüştü

Muğla'nın Datça ilçesinde 13 Temmuz'da başlayan ve yoğun gayretler sonucu kontrol altına alınan yangında görev alan orman işçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Krişci'nin telefonu ile gerçekleştirildi.

KIRIK TELEFON DETAYI

İşçilere moral olan görüşmede Bakan Kirişci'nin telefonunun kırık olduğu görüldü. Datça'da yaklaşık 25 saat canla başla alevlerle mücadele eden işçilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arayıp teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen işçilerin görüşme yaptığı telefonun Bakan Kirişci'ye ait ve kırık olması görenleri şaşırttı.