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Koçarlı Belediyesi'ne 675 adet çöp konteyneri hibe edildi - Son Dakika
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Koçarlı Belediyesi'ne 675 adet çöp konteyneri hibe edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 4 yıl içerisinde Koçarlı Belediyesi'ne toplamda 675 adet çöp konteyneri hibe edildi. Son gönderilen 140 çöp konteyneri ise geçtiğimiz günlerde Koçarlı Belediyesi'ne teslim edildi. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, çevreci çalışmalarıyla dikkat çeken belediyenin daha temiz bir Koçarlı için mücadele ettiğini belirtti.

Koçarlı Belediyesi\'ne 675 adet çöp konteyneri hibe edildi
26.01.2024 - 15:44,  Güncelleme: 15:50
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 4 yıl içerisinde Koçarlı Belediyesi'ne toplamda 675 adet çöp konteyneri hibe edildi. Son gönderilen 140 çöp konteyneri ise geçtiğimiz günlerde Koçarlı Belediyesi'ne teslim edildi.

Eskiyen ve ekonomik ömrü tamamlanan çöp konteynerlerinin yenileriyle değiştirilmesi ve ihtiyaç duyulan yerlere konulması için başlatılan çalışmalar kapsamında Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri Koçarlı Belediyesi'ne hibe edilen çöp konteynerleri ilçe genelinde ihtiyaç olan mahallerde kullanılacak. Çevreci ve çevreye duyarlı çalışmalarıyla dikkat çeken ve aynı zamanda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan Koçarlı Belediyesi Başkanı Nedim Kaplan, ilçeye gerçekleştirdikleri yatırımların yanında, daha temiz bir Koçarlı için de mücadele ettiklerini ifade ederek, "Koçarlı'nın daha temiz bir yer olması için mücadelemizi artırarak sürdürüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mız tarafından belediyemize hibe edilen çöp konteynerini teslim aldık. Bugüne kadar toplamda 675 adet çöp konteyneri belediyemize hibe edildi. En son ise 140 adet hibe çöp konteynerimizi bugün teslim aldık" dedi.

Koçarlılı hemşerilerinin sağlıklı, mutlu, güven dolu bir çevrede yaşamalarının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Kaplan; "Bu kapsamda taleplerimiz doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mız tarafından belediyemize hibe dilen 140 adet çöp konteynerini daha öncekiler gibi yine ihtiyaç duyulan noktalara yerleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızın da bu doğrultuda daha temiz bir Koçarlı için duyarlı davranmalarını istiyoruz. İlçemize önem veren Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Mehmet Özhaseki'ye, milletvekillerimize ve emeği geçen tüm herkese ilçem ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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İklim Değişikliği, Nedim Kaplan, Koçarlı, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koçarlı Belediyesi'ne 675 adet çöp konteyneri hibe edildi - Son Dakika


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