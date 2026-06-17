Bakırköy Tiyatrosu'nda Seyirci Sayısı Yüzde 172 Arttı

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediye Tiyatroları, 2025-2026 sezonunda 138 temsilde 35 bin 909 seyirciye ulaşarak izleyici sayısını yüzde 172 artırdı. Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş, yeni sezonda "Çalıkuşu", "En Mutlu Kim?" ve "Kim Korkar Hain Kurttan" oyunlarının sahneleneceğini açıkladı.

Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), seyirci sayısındaki büyük artış, turneler, yeni projeler ve sahne yatırımlarıyla dikkati çeken 2025-2026 tiyatro sezonunu düzenlenen değerlendirme toplantısıyla tamamladı. Toplantıda hem geride kalan sezonun bilançosu açıklandı hem de 2026-2027 sezonunda sahnelenecek yeni oyunlar ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ve Bakırköy Belediye Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya belediye yöneticileri, tiyatro sanatçıları, teknik ekip ve idari çalışanlar katıldı.

Son yılların en dikkati çekici sezonlarından birini geride bırakan Bakırköy Belediye Tiyatroları, 2025-2026 döneminde toplam 138 temsil gerçekleştirerek 35 bin 909 seyirciye ulaştı. Açıklanan verilere göre tiyatronun seyirci sayısı bir önceki döneme göre yüzde 172 oranında arttı.

Toplantıda konuşan Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş, göreve geldikleri günden bu yana hem sanatsal üretimi güçlendirmeye hem de kurumsal yapıyı yeniden şekillendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu sezonun en önemli kazanımlarından birinin tarihi Baruthane Sahnesi'nin yeniden sanat hayatına kazandırılması olduğunu belirten Savaş, "324 yıllık geçmişe sahip Baruthane Sahnesi'ni yeniden tiyatroya açmak bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bunun yanında repertuvarımızdaki oyunlarla yalnızca Bakırköy'de değil, Anadolu'nun farklı kentlerinde de seyirciyle buluştuk" dedi.

BBT'nin sezon boyunca sahnelediği "Ay Tedirginliği", "Babil Kuleleri" ve "Anne Kafamda Bit Var" oyunları Eskişehir, Ordu ve Manisa başta olmak üzere birçok kentte tiyatroseverlerle buluştu. Gençlerin tiyatroya erişimini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Koltuk Senin" projesi ve sağlık çalışanlarına yönelik özel gösterimler de sezonun öne çıkan sosyal sorumluluk çalışmaları arasında yer aldı.

Ragıp Savaş, elde edilen başarının yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını vurgulayarak, "Seyircimizle yeniden güçlü bir bağ kurduk. Salonlarımızın dolması, gençlerin tiyatroya ilgi göstermesi ve turnelerde gördüğümüz ilgi doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu başarı, sahnede ve sahne arkasında emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızın ortak başarısıdır" ifadelerini kullandı.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da tiyatronun son dönemde yakaladığı ivmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın ilçenin kültürel kimliğinin en önemli temsilcilerinden biri olduğunu söyledi.

Ovalıoğlu, "Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın Ragıp Savaş liderliğinde ortaya koyduğu yeni vizyon ve kırdığı seyirci rekorları hepimiz için gurur verici. Tiyatromuzun yalnızca Bakırköy'de değil, Anadolu'nun birçok kentinde seyirciyle buluşması ve kültürel etkileşim yaratması son derece kıymetli. Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda ilçedeki kültür merkezlerine ilişkin yeni projeler de açıklandı. Başkan Ovalıoğlu, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde devam eden yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirterek merkezin modern teknik altyapısıyla yeniden hizmete açılacağını söyledi.

Bakırköylüler için bir başka müjde ise Leyla Gencer Kültür Merkezi'nden geldi. Ovalıoğlu, kültür merkezinin bahçesinde gerçekleştirilecek yazlık sinema etkinliklerinin bu yıl da devam edeceğini açıkladı.

YENİ SEZONDA ÜÇ SAHNE ALTI GÜN TİYATRO

Toplantının ikinci bölümünde söz alan Ragıp Savaş, 2026-2027 sezonunun repertuvarını ve yeni dönem planlamasını duyurdu.

Yeni sezonda Bakırköy Belediye Tiyatroları biri Anadolu Yakası'nda olmak üzere üç farklı sahnede faaliyet gösterecek. Haftanın altı günü perde açacak olan tiyatro, artan seyirci talebini karşılamak için sahne ve temsil sayısını da artıracak.

1 Ekim 2026'da başlayacak yeni sezonun ilk oyunları arasında Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri "Çalıkuşu" yer alıyor. Yelda Baskın'ın yöneteceği oyunun dramaturgisini Ceren Ercan üstlenecek.

Çocuk seyirciler için hazırlanan yeni yapım ise Yavuz Pekman'ın kaleme aldığı "En Mutlu Kim?" olacak. Oyunu Kadir Hasman sahneye koyarken dramaturji çalışmasını Irmak Bahçeci yürütecek.

Sezonun ikinci büyük prodüksiyonu ise dünya tiyatrosunun klasiklerinden Edward Albee imzalı "Kim Korkar Hain Kurttan" olacak. Oyunun yönetmen koltuğunda Emrah Eren oturacak.

Yeni sezonda özellikle hafta sonu programında da değişikliğe gidilecek. Buna göre pazar günleri saat 11.00'de çocuk oyunları, saat 15.00'te ise yetişkin oyunları için özel matine gösterimleri gerçekleştirilecek.

İlk tur oyunlarının provaları 25 Haziran'da başlayacak. Yaz arasının ardından çalışmalar ağustos ayında yeniden hız kazanacak ve Bakırköy Belediye Tiyatroları, 1 Ekim 2026'da yeni sezonun perdesini açacak.