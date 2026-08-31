Balıkçılıkla Yeni Sezon Başlıyor

Trabzon'da denizlerden ekmek kazanan bin 73 balıkçı gemisi ve 5 bin 125 tayfa, av sezonunun başlamasıyla birlikte bu gece saat 00.00'da "Vira Bismillah" diyerek ağlarını Karadeniz'in sularıyla buluşturacak.

Trabzon'da 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla Çarşıbaşı ilçesi limanında tören düzenlendi. Törene Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon milletvekilleri Mustafa Şen ve Vehbi Koç, il protokolü ile balıkçılar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, etkili olan yağmur nedeniyle ileri aşamasında iptal edildi. Trabzon'da binlerce kişinin geçimini denizden sağladığı balıkçılık sektöründe yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, gece yarısından itibaren avlanmak üzere denize açılacak.

"Her teknenin bir hikayesi her ağın bir emeği her limanın bir bekleyişi vardır"

Vali Şahin, "Bugün aylar süren hazırlığın sabrın, hasretin ardından denizle yeniden buluştuğumuz ağlarımızı bereket, tekneleri umut ve gönüllerimizi Vira Bismillah diyerek Karadeniz'in sularına emanet ettiğimiz bir gün. Trabzon'da deniz sadece kıyımızda uzanan bir mavilik değildir. Deniz çocukluğumuzun hatırası, soframızın bereketi, limanlarımızın hareketi, balıkçımızın alın teri ve bu şehrin asırlardır taşıdığı güçlü bir kültürdür. Burada her teknenin bir hikayesi her ağın bir emeği her limanın bir bekleyişi vardır. O hikayenin bugün yeni bir sayfasını hep birlikte açıyoruz. İlimizde bin 73 balıkçı gemimiz, 5 bin 125 tayfamız denizlerden ekmek kazanıyor" ifadelerini kullandı.