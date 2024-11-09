Balıkesir Belediye Başkanı'ndan Atatürk Anma Videosu - Son Dakika
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Balıkesir Belediye Başkanı'ndan Atatürk Anma Videosu

Balıkesir Belediye Başkanı\'ndan Atatürk Anma Videosu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 10 Kasım'da Atatürk'ü anma amacıyla sosyal medya üzerinden bir video paylaştı. Aylin Aslım'ın 'Senin Gibi' şarkısıyla hazırlanan klip büyük ilgi gördü.

09.11.2024 20:46  Güncelleme: 20:48
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yayınladığı 10 Kasım videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medyada defalarca paylaşılan klipte Aylin Aslım'ın "Senin Gibi" şarkısı eşliğinde Atatürk için "Senin gibi kimse olmayacak" mesajı verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 86. yılında sosyal medya hesaplarından anma videosu yayınladı.

Aylin Aslım'ın seslendirdiği "Senin Gibi" şarkısıyla hazırlanan klipte, "Senin gibi kimse olmayacak. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe " denildi. Klip sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından paylaşılarak büyük beğeni topladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece bizlerin değil tüm mazlum milletlerin lideriydi. Bu topraklarda kurduğu Cumhuriyet, birliğin, beraberliğin, bilimin, çağdaşlığın ve aydınlık yarınlarımızın en büyük teminatıdır. Bu miras bizlere emanet. O'nu çok özlüyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Belediye Başkanı'ndan Atatürk Anma Videosu - Son Dakika

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