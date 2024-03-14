Balıkesir Büyükşehirden büyük proje
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan söz verdi, tren yolu yerin altına alınıyor"
BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 'Tren Yolu Deplase ve Kent Park Meydan' projesiyle şehri ikiye bölen tren yolunun yerin altına alınarak; yerine yeni yollar, dönel kavşaklar, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve meydan kazandıracaklarını söyledi. Başkan Yılmaz, projenin de sözünü Cumhurbaşkanı'ndan aldığını müjdeledi.
"Söz Uçar Eser Kalır Projeler Hazır" diyerek 2024 - 2029 Şehir Yönetim Manifestosu'nda hizmet hamlelerini açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 'Tren Yolu Deplase ve Kent Park Meydan' projesiyle tren yolunu yer altına alıp şehre yeni meydanlar ve dönel kavşaklar kazandıracağını söyledi. Proje; Altıeylül İlçesi Yakup Şevki Paşa Caddesi'nden başlayarak Yeni İzmir Yolu boyunca devam eden ve Karesi İlçesi Kepsut Caddesi'nde sona eren proje, yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda bir alanı kapsıyor. Geliş-gidiş ve bağlantı yolları da hesaba katıldığında yaklaşık olarak 15 kilometreyi buluyor. Proje ile Balıkesir İl Merkezi'n de yer alan Yeni İzmir Caddesi'nde bulunan demiryolu hattının kaldırılarak mevcut karayolunun düzenlenmesi ve kaldırılan demiryolu alanının ise "Kent Parkı" olacak şekilde yeşil alan şeklinde kullanılması amaçlanıyor. Tasarlanan yeşil alan yaklaşık olarak 165 bin metrekare. 6 kilometre bisiklet yolunun da bulunduğu projede, 800 araç kapasiteli parklanma alanı da yer alıyor.
Cumhurbaşkanımızdan sözü aldık
'Tren Yolu Deplase' projesinin bütçesinin hazır olduğuna değinen Başkan Yılmaz, "Bu proje müthiş bir proje. Projeyi etap etap yapacağız. Önce hükümet binası ile belediyenin arasındaki yeri kutulama yapıp yerin altına alacağız. Böylece ana meydan açılacak. Daha sonra diğer tarafları içeriye alacağız. Eski doğumevinin oradaki köprüyü kaldırıp dönel kavşak yapacağız. Cumhurbaşkanımız Balıkesir'e geldiğinde tren yolunu ve yapılacak projeyi gösterdim. Cumhurbaşkanımız projeye tamam dedi, sözünü aldık.
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