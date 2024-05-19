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Balıkesir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

BALIKESİR - Balıkesir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Tren Garı önünden başlayan kortej yürüyüşü ile Balıkesir Atatürk Anıtında son buldu. Atatürk Anıtında saygı duruşu, istiklal marşı ve çelenk sunumu ile devam eden program, daha sonra Balıkesir Kurtdereli Kapalı Spor Salonunda devam etti. Şiirlerin ve geleneksel halk oyunlarının oynanması ile devam eden program, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sporcuların gösterileri ile devam etti. Program protokol ile gençlerin şarkı söylemesi ile son buldu.

Programda konuşan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Milli mücadelemizi başlatan 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizin kuvvet kaynağı, istikbalimizin en güçlü teminatı, gençlerimize armağan ettiği bu anlamalı günü 105'inci yıl dönümünde sizleri saygıyla selamlıyorum. 19 Mayıs milletimizin tüm onur ve asaleti ile, Atatürk'ün önderliğinde tarih sahnesinde var oluş ve yükselişin başlangıcıdır. 19 Mayıs Samsun ufkundan kara günlerin üstüne doğan, bir ışıktır, aydınlıktır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs tarihi milletimiz için bir iftihar kaynağıdır. 19 Mayıs 1919 esaret altındaki bir geleceği reddederek, milletin bağımsızlığını ve milletin azim ve kararlılığı ile kurtulacağına inanan, Atatürk'ün cumhuriyet ile taçlanan bağımsızlık mücadelesine başladığı gündür. 19 Mayıs ya istiklal, ya ölüm anlayışı ile başlayan kurtuluş savaşının ilk adımı, hürriyet ve istiklalin ilk haykırışı tüm dünyaya ilanıdır" ifadelerine yer verdi.

Programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygu, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, siyasi parti temsilciler, vatandaşlar ve çok sayıda genç katıldı.