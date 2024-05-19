Balıkesir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Balıkesir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Balıkesir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Tren Garı önünden başlayan kortej yürüyüşü ile Balıkesir Atatürk Anıtında son buldu. Programda konuşan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, 19 Mayıs'ın Türk milleti için bir iftihar kaynağı olduğunu belirtti.

19.05.2024 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

BALIKESİR - Balıkesir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Tren Garı önünden başlayan kortej yürüyüşü ile Balıkesir Atatürk Anıtında son buldu. Atatürk Anıtında saygı duruşu, istiklal marşı ve çelenk sunumu ile devam eden program, daha sonra Balıkesir Kurtdereli Kapalı Spor Salonunda devam etti. Şiirlerin ve geleneksel halk oyunlarının oynanması ile devam eden program, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sporcuların gösterileri ile devam etti. Program protokol ile gençlerin şarkı söylemesi ile son buldu.

Programda konuşan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Milli mücadelemizi başlatan 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizin kuvvet kaynağı, istikbalimizin en güçlü teminatı, gençlerimize armağan ettiği bu anlamalı günü 105'inci yıl dönümünde sizleri saygıyla selamlıyorum. 19 Mayıs milletimizin tüm onur ve asaleti ile, Atatürk'ün önderliğinde tarih sahnesinde var oluş ve yükselişin başlangıcıdır. 19 Mayıs Samsun ufkundan kara günlerin üstüne doğan, bir ışıktır, aydınlıktır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs tarihi milletimiz için bir iftihar kaynağıdır. 19 Mayıs 1919 esaret altındaki bir geleceği reddederek, milletin bağımsızlığını ve milletin azim ve kararlılığı ile kurtulacağına inanan, Atatürk'ün cumhuriyet ile taçlanan bağımsızlık mücadelesine başladığı gündür. 19 Mayıs ya istiklal, ya ölüm anlayışı ile başlayan kurtuluş savaşının ilk adımı, hürriyet ve istiklalin ilk haykırışı tüm dünyaya ilanıdır" ifadelerine yer verdi.

Programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygu, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, siyasi parti temsilciler, vatandaşlar ve çok sayıda genç katıldı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Gençlik, Özalp, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:50 Krizi futbolcular başlattı RAMS Park’ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu Krizi futbolcular başlattı! RAMS Park'ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu
22:48 İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteriyle ilk temas İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas
22:31 Türkiye’den İran’a yardım eli Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor Türkiye'den İran'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
16:31 Umutlar azalıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kaza geçirdi Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi
23:12 Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park’ta kutlama yaptı Ortalık bir anda karıştı Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı
22:40 İrfan Can Kahveci’den Icardi’nin uykularını kaçıracak gönderme İrfan Can Kahveci'den Icardi'nin uykularını kaçıracak gönderme
22:35 Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho’da İsmail Kartal’dan maç sonu Aziz Yıldırım’a sitem Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho'da! İsmail Kartal'dan maç sonu Aziz Yıldırım'a sitem
22:02 Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz
21:43 Mert Hakan’dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk Mert Hakan'dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk
21:32 Düştükleri notu görmeniz lazım Fenerbahçe’den Galatasaray’a maç sonu olay gönderme Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme
21:02 Şampiyonluk son haftaya kaldı Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yendi Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi
20:49 Golden sonra Icardi sevinci İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 00:17:56. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement