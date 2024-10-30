Balıkesir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Balıkesir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Kuvayı Milliye şehri Balıkesir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı 4 gün süren etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutladı. Kortej yürüyüşü ve Zeynep Bastık konseri, on binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

30.10.2024 09:19  Güncelleme: 09:31
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(BALIKESİR) - Kurtuluş hareketinin ilk kıvılcımının atıldığı Kuvayı Milliye şehri Balıkesir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, görkemli bir atmosferde kutlandı. 4 gün süren kutlama programının kapanışı da büyük bir coşkuya sahne oldu. 7'den 70'e on binlerin katıldığı kortejde kalabalık, Milli Kuvvetler Caddesi'ne sığmadı. Kortej sonrası Avlu'da gerçekleşen Zeynep Bastık konserinde alanı dolduran vatandaşlar hep bir ağızdan Onuncu Yıl Marşı'nı söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları görkemli bir kapanışla son buldu. 4 gün 4 geceyi kapsayan kutlamaların kapanışında on binlerce Balıkesirli kortej yürüyüşünde buluştu. Tren Garı önünde başlayıp Milli Kuvvetler Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Kızılay Caddesi'nde devam eden fener alayı ve kortej yürüyüşü, Atatürk Anıtı'nda tamamlandı. Cadde ve sokakları kırmızı beyaza boyayan on binlerce Balıkesirli, hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in Askerleyiz" sloganları attı.

Halkın yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılanan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, pencerelerden korteje alkışlarla destek veren halkı selamladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı öncülüğünde İzmir Marşı'na hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, ellerinde bayraklar ve meşaleler ile Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.  Balıkesir, tarihi anlarından birine şahitlik yaparken on binlerce kişi aynı anda "Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Ata'nın izinde yürüdüler

Tren Garı önünden başlayıp Atatürk Anıtı'na kadar devam eden Cumhuriyet korteji ve fener alayına katılan vatandaşlar, 100 metrelik Türk bayrağının arkasında yürüdü. 100 metrelik dev Atatürk posterinin de açıldığı yürüyüşte, milli birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Kortej yürüyüşüne, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, daire başkanları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Kortej sonrası Avlu'da Can Eren'in DJ performansını sergilemesinin ardından Türk pop müziğin başarılı isimlerinden Zeynep Bastık sahneye çıktı.

Akın: "Cumhuriyetimize sonuna kadar sahip çıkıyoruz"

Cumhuriyet Bayramı'nda ünlü sanatçı Zeynep Bastık'ı Balıkesir'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Ahmet Akın, "Burası Balıkesir. Kuvayı Milliye'nin başşehri. Milli birliğin ve beraberliğin sembolüdür Balıkesir… Hep birlikte sizin sayenizde eşim, bütün ailem ki Balıkesir benim ailemdir. Hep birlikte Cumhuriyet'imizin 101. Yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Dört gündür Balıkesir'imizin 20 ilçesinde coşkuyla, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. Emanet edilen Cumhuriyetimize sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk!" diye konuştu.

"Harika bir şehirdeyim"

En sevilen şarkılarını Balıkesirliler için seslendiren ünlü sanatçı Zeynep Bastık ise "Harika bir coşku. Cumhuriyetimize yakışır, 101'inci senesine yakışır çok güzel bir kalabalık var. Çok güzel bir gün. Harika bir şehirdeyim. Çok da mutluyum böyle bir günde burada olduğum için.Cumhuriyet'in 101. Yılında Balıkesir'de sizlerle olmak, sizler gibi aydın insanların sahnesini paylaşıyor olmak benim için çok büyük bir onur ve mutluluk verici" dedi.

Sahneye eşi Arbil Akın ile birlikte çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ünlü sanatçı Zeynep Bastık'a çiçek takdim ederek, Balıkesir'in Cumhuriyet coşkusuna eşlik ettiği için ünlü sanatçıya teşekkür etti.

Balıkesir\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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