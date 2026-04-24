Balıkesir'de 9 ülkenin çocukları aynı sahnede buluştu
Balıkesir'de 9 ülkenin çocukları aynı sahnede buluştu

24.04.2026 12:27  Güncelleme: 12:29
Bu yıl ikincisi düzenlenen Balıkesir Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında düzenlenen "Çocuk Etkinlikleri" ve "Misafir Ülkeler Halk Dansları Gösterileri" programına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Dünyanın dört bir yanından gelen çocukları Balıkesir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tüm dünya çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 2. Balıkesir Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında düzenlenen "Çocuk Etkinlikleri" ve "Misafir Ülkeler Halk Dansları Gösterileri" programına katıldı. Yay/Ada Amfi Tiyatro'da düzenlenen gösteride dokuz ülkeden gelen çocuklar geleneksel halk danslarını sergiledi. Çocuk etkinlikleri kapsamında da çocuklar için çocuk karaokesi, zumba, minik itfaiyeciler parkuru, şişme oyun parkı, mini golf, seksek, langırt, halat çekme, çuval yarışı gibi pek çok farklı oyunlar gerçekleştirildi. Balıkesirlilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte çocukların dansları büyük beğeni topladı. Programın sonunda Balıkesirli öğrencilerin zeybek gösterisi de büyük alkış aldı. Programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eşi Arbil Akın ve oğlu Erdal Akın ile birlikte katıldı.

"Balıkesir'de 365 gün çocuk bayramıdır"

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, dünyanın dört bir yanından gelen çocukları Balıkesir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Akın, "Kuvayımilliye'nin başşehri Balıkesir'de çocuklarımız hep birlikte zeybek oynadı. Hepsini gönülden tebrik ediyorum. Bizler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları olarak hep şuna inandık. Birlik ve beraberlik bizler için çok önemlidir. Bir ve beraber oldukça çok daha iyi noktalara ilerleyeceğiz. Var olsun devletimiz. Sağ olsun milletimiz. Bir lider düşünün. Tüm dünya çocuklarına bir bayram hediye ediyor. Kimseyi ayırmamış. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyete ilelebet sahip çıkacağız. Balıkesir'de 365 gün çocuk bayramıdır. Tüm yıl boyunca çocuklarımız için şehrimizde her gün farklı etkinlikler düzenliyoruz. Tek isteğimiz, onlara güzel bir şehir ve gelecek bırakmaktır. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

