Balıkesir\'de Bayram Namazı Zağnos Paşa Cami\'nde Kılındı

Balıkesir il protokolü ve vatandaşlar tarihi Zağnos Paşa Cami'nde bayram namazını kıldıktan sonra bayramlaştı.

Balıkesir'de bayramlaşma töreni Zağnos Paşa Cami'nde gerçekleştirildi. Tarihi camide buluşan vatandaşlar ve il protokolü ilk olarak bayram namazı kıldı. Getirilen tekbirlerin ardından bayramlaşıldı. Törende Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, kurum müdürleri katıldı. Kılınan namazın ardından cami bahçesinde bulunan ve İstanbul'un fethinde de önemli rol oynayan Zağnos Paşa'nın türbesi ziyaret edilerek dualar okundu. Vali İsmail Ustaoğlu, "Mübarek Bayram namazını Zağnos Paşa'da idrak ettik. Başta Balıkesirli hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Rabbim keseceğimiz kurbanlarımızı kabul eylesin" dedi. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ise, "Balıkesirliler ile birlikte Zağnos Paşa'da namazımızı kıldık. Tüm vatandaşlarımızın Allah kurbanlarını kabul eylesin. Balıkesirlilerin bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR