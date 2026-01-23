Başkan Akın öğrencileri unutmadı, yarıyıl etkinlikleri yüzleri güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Akın öğrencileri unutmadı, yarıyıl etkinlikleri yüzleri güldürdü

Başkan Akın öğrencileri unutmadı, yarıyıl etkinlikleri yüzleri güldürdü
23.01.2026 18:57  Güncelleme: 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklerle kültür ve sanat dolu bir tatil programı sunuyor. Tiyatro, konser ve atölyeler ile çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler 1 Şubat'a kadar devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yarıyıl tatilinde çocukların gönüllerince eğlenebilmesi için hayata geçirdiği etkinliklerle yüzleri güldürdü. Tatil dönemi boyunca atölyelerden tiyatroya, konserlerden oyunlara kadar çok sayıda etkinliğe yoğun ilgi gösteren öğrenciler tatilin tadını doyasıya çıkarıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yarıyıl tatilinde çocukları kültür ve sanatla buluşturuyor. Konser, tiyatro oyunu ve atölyelerden oluşan ücretsiz etkinlikler sayesinde minikler eğlenirken öğreniyor. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle başlayan yarıyıl etkinlikleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlayana kadar aralıksız devam edecek. 19 Ocak'ta başlayan ve 1 Şubat tarihine kadar devam edecek etkinliklere katılan öğrenciler, ilgi alanlarına yönelik atölyelerde yeteneklerini geliştiriyor.

BALMEK atölyelerinde eğlenirken öğürendiler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde düzenlenen müfredat dışı kütüphane etkinlikleri, konser ve tiyatro oyunlarının yanı sıra BALMEK atölyeleri öğrencilerden yoğun ilgi gördü. 19-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan; Bileklik yapımı, Ebru, Resim, Mandala, Keçeden Anahtarlık Yapımı, Rattan Sepet Örme, Çarpana Yapımı, Akıl ve Zeka Oyunları ile Keçe yapımı atölyelerine katılmak isteyenler 02662415841 iletişim numarasından başvuru oluşturabilecek. Merkezde Çamlık BALMEK Kurs Merkezi'nde yapılacak atölyeler; Dursunbey, Gömeç, Savaştepe, İvrindi, Susurluk, Manyas, Burhaniye, Gönen, Bigadiç ve Bandırma BALMEK Kurs Merkezlerinde katılımcıları ağırlıyor.

Kültür ve sanat etkinlikleri ilgi görüyor

Yarıyılda tüm çocukların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilmeleri için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kültür ve sanat etkinlikleri de ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Çok Tuhaf Soruşturma", "Nardugan" ve "Sınır" ile Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Yerime Yatar Mısın?" adlı oyunları aileler çocuklarıyla birlikte keyifle izledi. Yarıyıl boyunca devam edecek tiyatro oyunlarının yanı sıra Balıkesir Millet Kütüphanesi ve Yeni Mahalle Kütüphanesi'nde de bilgi yarışmaları ve atölyeler çocukları ağırlıyor.

Balıkesir'de yaşayan çocukların keyifli bir yarıyıl tatili geçirmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak dolu dolu bir program oluşturduklarını söyleyen Başkan Akın, "Balıkesir'imizde yarıyıl tatili boyunca atölyeler, konserler, oyunlar gibi dopdolu etkinliklerle çocuklarımız dinlenip, eğlenip, keşfedecek. Tatilin tadını etkinliklerimizle çıkaracak tüm çocuklarımıza güzel bir yarıyıl tatili diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Ahmet Başkan'ıma çok teşekkür ediyorum"

Atölyelerde çok eğlenceli zaman geçirdiğini söyleyen Duru Aydın, "Etkinlikler sosyal medyada karşıma çıktı. Sonra da başvurmak istedim. Zaten takı işleriyle uğraşmayı seviyorum. Ayrıca kafa dağıtmak için çok güzel bir yer. Bütün sıkıntılarımızdan arınıp sonra daha verimli bir okul hayatı geçirmemizi sağlayabilir. Ahmet Başkan'ıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

BALMEK atölyelerinde çok eğlendiğini belirten Eslem Başaran, "Başkanımıza çok teşekkür ederim bu etkinlikleri düzenlediği için. Çok eğlenceli vakit geçiriyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerinin adeta ara tatil hediyesi gibi olduğunu dile getiren Duru Çapar, "Ara tatilde böyle etkinliklerin olması sıkılmamızı önlüyor. Daha önce de katılmıştım. Gayet keyifli geçmişti. Etkinlikler çok güzel başladı, çok da güzel devam edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla birlikte tiyatro oyunlarını izleyen aileler, "Sömestr tatilinin bu şekilde değerlendirilmesi çok güzel oldu. Her günün ayrı etkinliklerle doldurulması da çok iyi" sözleriyle düşüncelerini ifade ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Etkinlikler, Belediye, Kültür, Tatil, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Akın öğrencileri unutmadı, yarıyıl etkinlikleri yüzleri güldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nefes kesen son UEFA Avrupa Ligi’nin liderini 9010’daki golle yıktılar Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Aracının yanışını çaresizce izledi Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Aracının yanışını çaresizce izledi
YPG, kendi silah deposunu patlattı YPG, kendi silah deposunu patlattı
Tüm stadı susturdu Deniz Gül’den 90. dakikada hayat öpücüğü Tüm stadı susturdu! Deniz Gül'den 90. dakikada hayat öpücüğü
Rafa Silva’dan Beşiktaş’a duygusal veda Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda
Gece yarısı korkutan yangın Çok sayıda işyeri zarar gördü Gece yarısı korkutan yangın! Çok sayıda işyeri zarar gördü
Otomobil şarampole devrildi Bilanço ağır Otomobil şarampole devrildi! Bilanço ağır

19:39
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
19:06
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 20:16:07. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Akın öğrencileri unutmadı, yarıyıl etkinlikleri yüzleri güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.