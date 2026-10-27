Balıkesir'de eğitim kurumları çevresindeki denetimlerde aranan 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de eğitim kurumları çevresindeki denetimlerde aranan 10 şüpheli yakalandı

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Balıkesir\'de eğitim kurumları çevresindeki denetimlerde aranan 10 şüpheli yakalandı
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Balıkesir\'de eğitim kurumları çevresindeki denetimlerde aranan 10 şüpheli yakalandı
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Balıkesir'de okulların açılmasından bu yana eğitim kurumları ve öğrenci yurtları çevresinde 10 eş zamanlı uygulama yapıldı. Denetimlere bin 633 ekip ve 4 bin 122 personel katıldı; çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Balıkesir Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çocuk ve gençlerin eğitimlerini huzurlu ve güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla yürütülen denetimler aralıksız devam ediyor.

Balıkesir'de okulların açılmasından bu yana ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite kampüsleri ile öğrenci yurtlarının çevrelerinde 10 farklı eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi. Denetimlere toplam bin 633 ekip ve 4 bin 122 personel katıldı. Eğitim kurumları ve yurt çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 567 kez okul çevresi, 569 kez ise öğrenci yurdu çevresi kontrol edildi. Gençlerin sıklıkla vakit geçirdiği alanlara yönelik denetimlerde ise 206 internet kafe, 177 PlayStation salonu, 816 kahvehane, 125 iddia bayisi, 616 büfe, bin 167 park ve bahçe ile 40 umuma açık iş yeri olmak üzere toplam 3 bin 146 alan kontrol edildi.

Denetimlerde 12 bin 225 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 10 şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla trafik ekiplerince 3 bin 147 okul servis aracı denetlendi. Mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen 278 servis aracına idari para cezası uygulandı, trafikte bulunması risk oluşturan 20 servis aracı ise trafikten men edildi.

Güvenlik denetimlerinin yanı sıra önleyici ve bilgilendirici çalışmalara da devam edildi. Okul güvenliği ve çevre tedbirleri kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantılarında 346 okul yöneticisi ve 305 okul bahçe görevlisine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Trafik Eğitim Parkı'nda ise 963 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, çocuk ve gençlerin güvenli ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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