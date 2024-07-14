Balıkesir'de Elazığlılar Gecesi düzenlendi

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Balıkesir'de sazlı sözlü Elazığlılar Gecesi düzenlendi

BALIKESİR - Burhaniye İlçesinde, Körfez Elazığlılar Derneği'nin, İzmir Ege Bölgesi Elazığlılar Dernekleri Federasyonu Başkanı Metin Karataş'ın desteği ile düzenlenen gecede büyük coşku yaşandı. Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu'nun da katıldığı gecede çiğ köfteler yoğrulurken, Elazığ Kürsübaşi ekibinin türküleri eşliğinde halaylar çekildi.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi bahçesindeki havuz başındaki gecede büyük coşku yaşandı. Elazığ Kürsübaşı ekibinin söylediği türkülere eşlik eden vatandaşlar, daha sonra elbirliği ile halay çekti. Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, stres konusunda bilgilendirme yaparken, bu tür etkinliklerin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini anlattı. Güzel bir gece olduğunu kaydeden Eda Küçük, "Bu gece çok güzel bir Elazığlılar Gecesi oldu. Ömer başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle gecelerin devamlı olmasını temenni ediyorum. Çok güzel. Yedik içtik eğlendik." dedi.

Körfez Elazığlılar Derneği Başkanı Ömer Taşdelen de, "Körfezde yaşayan hemşerilerimize Elazığ Kültürünü yaşatmak ve tanıtmak adına her yıl düzenlemiş olduğumuz Elazığ Kürsübaşı Gecesine bu yıl Yüksek İhtisas Hastanesi rektörü Prof. Dr.Kadirhan Sunguroğlu hocamızı da davet ettik. Katılımcı arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Her yöreden insanlarımızı davet etmiştik. Hepsi de sağ olsunlar geldiler. Emeği gecen tüm arkadaşlarıma, yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Bura da ayrıca bize sonsuz destek veren İzmir Ege Elderfed Federasyonu başkanımıza, genel başkanımız Metin Karataş beye de teşekkür ediyorum" dedi.

Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu ise, "Bu akşam Ege bölgesinde Elazığ Derneklerimiz federasyon ve Körfez Elazığlılar Derneğimizin düzenlediği çok güzel bir Burhaniye akşamında buluştuk. Çok güzel. Uygulama Otelimizin havuz başında hemşeriler bir araya geldi. Elazığlı sanatçıların şarkı ve türküleri eşliğinde halaylar çekildi. Şimdi, gurbetteki Elazığlılar, için bu olmazsa olmaz bir aktivite. Çünkü, her yöre için söylüyorum. Gurbete çıkan insanlarda ister istemez bir yalnızlık duygusu, buna bağlı depresyonlar ve ruhsal çöküşler meydana gelebiliyor. Bu hemşeri dayanışmaları, bu hemşeri derneklerinin, federasyonların ve vakıflarının sağladığı birliktelikle, aktiviteler, bir araya gelmeler, son derece büyük bir tedavi etkisi gösteriyor. Hemşeriler arasındaki dostluğu, arkadaşlığı birlikteliği pekiştiriyor. Artık, kendisini yalnız hissetmeyen hemşerilerimiz, orada da yakınları olduğunu hissediyor. Hastalığında, sağlığında iyi gününde kötü gününde, cenazesinde, düğününde yalnız kalmayacağını, hemşerilerinin asla kendisini yalnız bırakmayacağını hissediyor. Bu da gerek ruh sağlığımız açısından, gerekse moral motivasyonumuz açısından çok büyük bir tedavi sağlıyor" diye konuştu. İzmir Elazığlılar Derneği Başkanı Ahmet Kaya da, "İzmir Elazığlılar Federasyonu ve dernek yönetimi olarak federasyon başkanımız Metin beyin tertiplediği, Burhaniye'deki Ömer başkanımızın gecesine katılım sağladık. Tüm Elazığlı dostlarımızın bir arada olmaları birlikte olmaları bizi mutlu etti" dedi.