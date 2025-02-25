Balıkesir'de Geri Dönüşüm Tesisi Projesine Tepki

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Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Şahinler Mahallesi'nde yapılmak istenen katı atık geri dönüşüm tesisi projesine mahalle sakinleri tepki gösterdi. Sıdıka Eliaçık, "Ekonomisini zaten birinci sınıf tarım arazilerindeki u¨ru¨n ve zeytinliklerden sagˆlayan bo¨lgede olus¸acak as¸ırı toz, agˆac¸ların kurumasına ve hastalanmasına neden olacaktır. Ayrıca Zeytin Yasası'na go¨re; zeytinlik alanlarına en az 3 kilometre mesafede, zeytinliklere zarar verecek kimyevi atık bırakan, toz ve duman c¸ıkaran tesisler yapılamaz ve is¸letilemez" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Burhaniye'nin Şahinler Mahallesi'nde kurulması planlanan geri dönüşüm ve kompost yapımı tesisi, mahalle sakinleri tarafından Burhaniye Belediyesi önünde protesto edildi. Açıklamaya, Ağacık ve Hisar Mahalleleri ile çevre örgütleri de destek verdi.

Açıklamayı okuyan Sıdıka Eliaçık, şunları söyledi:

"S¸ahinler Mahallemizde bulunan, Burhaniye Belediyesi'nin tas¸ınmazlarından olan 105 ada, 40 parselde, Burhaniye Belediyesi tarafından katı atık işleme ve do¨nu¨ştu¨rme tesisi kurulacagˆı bilgisini almıs¸tık. Ancak, sonradan yapılan bir açıklama da; bu projenin bahçe atıkları ic¸in yapılacak kompost tesisi oldugˆu, hafriyat topragˆı ile ins¸aat yıkıntı geri kazanım tesisi kurulumunun bu¨yu¨ksehir belediyelerinin sorumlulugˆunda oldugˆu, projenin s¸u an bunu kapsamamakla birlikte, Burhaniye Belediyesi'nin bu konuda sorumlulugˆunun bulunmadıgˆı, ilerleyen do¨nemlerde de bo¨lgede fidecilik ve c¸ic¸ekc¸ilik gibi c¸alıs¸malarla ekonomik fayda sagˆlanacagˆı ifade edilmektedir.

"Zeytinliklere zarar verecek kimyevi atık bırakan, toz ve duman c¸ıkaran tesisler yapılamaz ve is¸letilemez"

Ekonomisini zaten birinci sınıf tarım arazilerindeki u¨ru¨n ve zeytinliklerden sagˆlayan bo¨lgede olus¸acak as¸ırı toz, agˆac¸ların kurumasına ve hastalanmasına neden olacaktır. Ayrıca Zeytin Yasası'na go¨re; zeytinlik alanlarına en az 3 kilometre mesafede, zeytinliklere zarar verecek kimyevi atık bırakan, toz ve duman c¸ıkaran tesisler yapılamaz ve is¸letilemez. Hakim ru¨zgarları da hesaba kattıgˆımızda, toz ve gu¨ru¨ltu¨ kirliligˆi, c¸evresel etkileri ac¸ısından; yogˆunluklu olarak besi hayvancılıgˆının yapıldıgˆı mahallemizde, digˆer canlıları da olumsuz etkileyecektir. Bu tas¸ınmaz u¨zerinde 500 civarında c¸am agˆacı bulunmakta olup, kesilmesi durumunda ciddi bir ekolojik tahribata neden olacaktır. I·leride tesisin bas¸ka kullanımlara ac¸ılması durumunda, S¸ahinler, Hisar, Agˆacık, Yunuslar, Tahtacı, Yabancılar, Kuyumcu, Hacıbozlar, Sarılar Mahalleleri'nin de yol gu¨zergahında olması, bu bo¨lgenin kaldıramayacagˆı arac¸ ve trafik yu¨ku¨ne neden olacaktır. Bu¨yu¨kbas¸ ve ku¨c¸u¨kbas¸ hayvancılıgˆın yogˆun oldugˆu bo¨lgemizde, hayvanları otlatacagˆımız meraya, bu tesisin kurulması kabul edilemez. Bu topraklar dedelerimizden ko¨yu¨mu¨ze kalan mirastır. Biz de bu mirasa sahip c¸ıkarak, c¸ocuklarımıza emanet edecegˆiz. Kompostaj tesisi yapılmasını kesinlikle istemiyoruz. Yasal hakkımız olarak itirazlarımızı topladıgˆımız 180 imzayı bugu¨n, hep birlikte Burhaniye Kaymakamlıgˆımıza iletecegˆiz."