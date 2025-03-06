Balıkesir'de balataları yanan kamyon yol kapattı
BALIKESİR - Balıkesir'de plastik otomotiv parçası taşıyan kamyon ana yolda balatlardan çıkan yangın sebebi ile İzmir- İstanbul anayolunu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren söndürme çalışmaları sonrası yangın plastik eşyalara ulaşmadan söndürüldü.
Olay, Balıkesir'in İzmir- Bursa yönü çevre yolu üzerinde meydana geldi. İzmir istikametinden seyir halinde olan 35 AKA plakalı otomotiv plastik yedek parçası yüklü kamyonun balatalarında başlayan yangına yüke sirayet etmek üzereyken itfaiye müdahale etti. Ekiplerin gayretiyle yangın söndürüldü. Söndürme çalışmaları esnasında yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yangın söndürüldükten sonra yol temizliği yapılarak, trafiğe açıldı.
Son Dakika › Yerel › Balıkesir'de Kamyon Yangını Yol Kapatıyor - Son Dakika
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