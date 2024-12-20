Balıkesir'de Otobanda Kamyon Yangını - Son Dakika
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Yerel

Balıkesir'de Otobanda Kamyon Yangını

Balıkesir'de otobanda meydana gelen kaza sonrası kamyon yangını çıktı, itfaiye müdahale etti.

20.12.2024 23:27
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Balıkesir'de otobanda kaza sonrası yangını paniği

BALIKESİR - Balıkesir'in Mecidiye mevkiinde bulunan İzmir- İstanbul otobanında meydana gelen ve 2 kamyonun karıştığı trafik kazasından sonra kamyonda yangın meydana geldi. Otobanda meydana gelen kazada ölüm ve yaralanma olmadı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren söndürme çalışması sonrası otoban trafiğe açıldı.

Olay İzmir - İstanbul Otobanı Mecidiye Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul yönünde seyreden 35 F 2882 plakalı kamyon ile 35 CFG 198 plakalı kamyonun karıştığı trafik kazası sonra çıkan yangına Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği personeli müdahale etti. Kaza sonrası araç yangını başladı. Yangın sonrası itfaiye ekipleri otobanı tek taraflı olarak trafiğe kapatarak, yangına müdahale ettiler. Uzun süren çalışma sonrası araç yangını söndürüldü. Kazaya karışan kamyon sürücülerinin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü. Kaza sonrası otoban temizlenerek, trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Balıkesir, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, trafik, İzmir, Yerel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de Otobanda Kamyon Yangını - Son Dakika

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