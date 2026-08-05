Balıkesir'de dört farklı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de dört farklı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Balıkesir\'de dört farklı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı
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Balıkesir'in Savaştepe, Edremit, Sındırgı ilçeleri ve Kaz Dağları'nda çıkan arazi, çöp ve orman yangınları, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'de Savaştepe, Edremit, Sındırgı ve Kaz Dağları'nda çıkan arazi, çöp ve orman yangınları ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Savaştepe, Edremit ve Sındırgı ilçeleri ile Kaz Dağları Hasanboğuldu mevkisinde çıkan arazi, çöp ve orman yangınları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerinin koordineli çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Savaştepe Grup Amirliği ekipleri tarafından Savaştepe Balıkesir Yolu Soğucak mevkisinde çıkan arazi yangını söndürülürken, Edremit ilçesi Eminkuyu mevkisinde çıkan çöp yangını ise çevredeki zeytinlik alana sıçradı. Edremit Grup Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda 6 zeytin ağacı zarar gördü.

Sındırgı ilçesi Yolcupınar Mahallesi kırsalında çıkan orman yangınına, Sındırgı Grup Amirliği ekipleri OGM ekipleriyle büyükşehir belediye ekipleri birlikte müdahale etti. Koordineli çalışmalar sonucunda yangın büyümeden söndürüldü.

Kaz Dağları Hasanboğuldu mevkisinde çıkan orman yangını ihbarı üzerine ise Edremit Grup Amirliği ekipleri 2 araç ve 7 personelle bölgeye sevk edildi. OGM ekipleriyle birlikte yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına katılarak orman arazözlerine su takviyesi sağladı.

Kaynak: ANKA

Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınları, Savaştepe, Balıkesir, 3. Sayfa, Kaz Dağı, Sındırgı, İtfaiye, Edremit, Yaşam, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de dört farklı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika

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