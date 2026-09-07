Balıkesir Gömeç\'in kurtuluşunun 104. yılında düzenlenen bisiklet şenliğine 250 kişi katıldı

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bisiklet Şenliği'ne Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 250 bisikletsever katıldı. Üç gün süren organizasyonda katılımcılar, Gömeç'in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini pedal çevirerek keşfetti.

Gömeç Belediyesi tarafından bisikletseverlere çadır kamp alanı, konser etkinliği ve iaşe desteği sağlandı. Katılımcılar, ilçenin farklı mahallelerini kapsayan güzergahlarda toplam yaklaşık 150 kilometre yol kat etti.

Gömeç'in merkezini, sahil kesimini ve mahallelerini gezen bisikletseverler, ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Şenliğin en anlamlı bölümlerinden biri ise 6 Eylül Gömeç'in Kurtuluş Günü kapsamında gerçekleştirilen sürüş oldu. Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir ile Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı da bisikletseverlere eşlik etti.

Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, organizasyona katılanlara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Gömeç'in kurtuluş coşkusunu spor, doğa, dostluk ve dayanışmayla bir araya getiren Bisiklet Şenliği, farklı şehirlerden gelen yüzlerce bisikletseverin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Organizasyon, Gömeç'in güzelliklerinin bisiklet rotaları üzerinden tanıtılmasına da önemli katkı sağladı. Gömeç Belediyesi olarak ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtan, sporun ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine katkı sunan bu anlamlı organizasyona katılan tüm bisikletseverlere teşekkür ediyoruz."