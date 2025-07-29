Balıkesir Gönen\'de Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi İncelemesi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapımı devam eden Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) saha incelemesi ve tanıtım programı düzenlendi. Programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, Gönen Kaymakamı Mehmet Yıldız ve AK Parti Gönen İlçe Başkanı Zekeriyya Dağlı katıldı.

Proje sahasında yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Değerli arkadaşlar. Sizlerin de gördüğü gibi, ilimiz için, ülkemiz için son derece kıymetli bir projenin hayata geçirilmesine hep birlikte tanıklık yapıyoruz. Bu anlamda katılımınızdan dolayı kıymetli basın mensuplarımıza ve saygıdeğer vekillerimizin her birine teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Balıkesir Gönen'de dünyanın en büyük jeotermal kaynaklı organize sanayi bölgesi hayata geçiyor. İşte gördüğünüz gibi yoğun ve hummalı bir çalışmayla altyapı projelerimiz hayata geçirilmeye çalışılıyor. Bu anlamda inşallah birinci etabı yaklaşık yedi yüz dekarlık bir alanı kapsayacak şekilde altyapı çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah ilimiz için, ülkemiz için en önemli vizyon proje olan tarıma dayalı organize sanayi bölgemiz burada hayata geçtiğinde bölgemiz açısından üretime, istihdama, tarıma çok önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bir vizyon proje ülkemize kazandırılmış olacak. Yaklaşık sekiz bin dekarlık, yani kısaca sekiz yüz hektarlık bir alanı kapsayacak olan bu projenin yaklaşık dört bin dekarlık alanında kapalı sera kullanım alanları hayata geçecek. Diğer yandan yaklaşık bir dönümlük alanda da bizim sanayi parseli hayata geçmiş olacak. Burada üretilen meyve, sebzelerin paketlenebileceği, işlenebileceği yaklaşık bin dekarlık alanda da bizim sanayi parselimiz hayata geçecek. Yani kısaca sekiz bin dekarlık alanın beş bin dekarlık alanı bizim üretimimize, istihdamımıza, ihracatımıza çok ciddi katkı sağlayacak." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ise, "Böyle önemli bir projeyle alakalı olarak bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. ve Sayın Valimiz, aslına bakarsanız, projenin tüm detaylarından bahsetti. Siz de şahitlik ediyorsunuz. Basın açıklaması sırasında da arkada gerçekten son derece hummalı bir çalışma devam ediyor. Hep ifade ediyoruz: Balıkesir çok önemli bir tarım şehri. Coğrafyasıyla, tarımıyla, hayvancılığıyla, yeraltı yerüstü kaynaklarıyla önemli bir şehir, cazibe merkezi bir şehir. Türkiye'yi doyuran şehir diyoruz. Evet, jeotermalde de gerçekten güçlü kaynaklarımız var. Bugün burada dünyanın en büyük jeotermale dayalı, tarıma dayalı ihtisas OSB'sinin çalışmaları bugün burada gerçekleştiriliyor. İnşallah proje tamamlandığında artık Balıkesir'imiz Türkiye'yi doyuran değil, bütün bölgeyi, bütün dünyayı doyuran bir şehir haline gelmiş olacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de konuşmasında, "Bugün Sayın Valimizin davetiyle birlikte Genel Başkan Yardımcımız, Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, il başkanımızla birlikte Gönen OSB'deyiz. Bu Gönen OSB, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, dünyanın en büyüğü. İnşallah önümüzdeki dönemde sadece Gönen'e değil, hem Balıkesir'e hem de Türkiye'ye büyük bir katma değer sağlayacak bir yatırım. O yatırımı bugün hep birlikte burada hem ziyaret edeceğiz hem de yatırımın önümüzdeki dönemdeki planlamaları ile alakalı istişarelerimizi gerçekleştireceğiz. Tabii özellikle dünyanın kuraklığa doğru gittiği, küresel ısınmanın bu kadar büyüdüğü bir dönemde bu tip akıllı yatırımların tarımın geleceğiyle alakalı çok önemli bir katkı sağlayacağından şüphe yok. İnşallah hep birlikte bizler de bu tür yatırımı destekliyoruz. Elimizden geldiğince katkı vermeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de katkı vermeye devam edeceğiz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza, hem Tarım Bakanımıza, hem de bu zamana kadar buraya emek veren Tarım İl Müdürümüze hepsine ben de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel yatırımın, bu güzide yatırımımızın Gönen'imize, Balıkesir'imize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan ise, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu sayesinde Balıkesir'in ve çevre bölgesindeki kamu yatırımları hız kesmeden malumunuz olduğu üzere devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda 1915 Çanakkale Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü ile aslında İstanbul'daki, İzmit'teki sanayi altyapısının buraya kaydığını yavaş yavaş görmüştük. Balıkesir'imizden geçen çevre yolunun da tamamlanmasıyla, Bandırma Limanı'nın büyümesiyle, Gökköy Lojistik Merkezi'nin de altyapısının tamamlanmasıyla beraber Balıkesir bölgemiz sanayiye hem imalat alanında hem de tarım alanında çok güçlü, öncü bir oyuncu olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nda emin adımlarla başlangıç yaptı. Tarıma Dayalı İhtisas OSB'miz de mütevinciz etkisi yaşatarak bu yatırımlara en iyi şekilde hem hemşehrilerimize hem de bölgemize hizmet vermeye devam edecek. Yaklaşık dört milyar TL'nin üzerinde bir yatırım bütçesiyle çok önemli bir yatırımı Strateji ve Bütçe Başkanlığımızdan ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan, Sayın milletvekillerimizle, il başkanımızla ve genel başkan yardımcımızın gayretleriyle hep beraber çıkarttık. Çok hızlı bir şekilde Gönen Tarıma Dayalı İhtisas OSB'mizin önce birinci etap altyapıları, sonra ikinci ve üçüncü etap altyapıları tamamlanarak üretime çok hızlı bir şekilde başlanmasını öngörüyoruz ve bölgemizi Doyuran Şehir olarak, Gönen'imizi ön plana çıkartmak istiyoruz. Bu vesileyle emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Buradaki arkadaşlarımıza iş kolaylıkları diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Program, proje sahasında yapılan teknik incelemelerin ardından sona erdi. - BALIKESİR