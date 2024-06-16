Balıkesir protokolü Zağnos Paşa Cami'nde buluştu - Son Dakika
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Yerel

Balıkesir protokolü Zağnos Paşa Cami'nde buluştu

Balıkesir protokolü, Zağnos Paşa Cami'nde bayram namazı kıldı ve bayramlaştı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar birlikte dua etti.

16.06.2024 08:15
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Balıkesir protokolü Zağnos Paşa Cami'nde buluştu

BALIKESİR - Balıkesir protokolü, Zağnos Paşa Cami'nde önce bayram namazı kıldı, ardından bayramlaştı.

Balıkesir protokolü bayram namazında Zağnos Paşa Cami'nde buluştu. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu öncülüğünde camiye gelen protokol üyeleri vatandaşlarla beraber bayram namazı kıldı. Ardından cami içinde protokol ve vatandaşlar bayramlaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Milletvekilleri Serkan Sarı, İsmail Ok, Ekrem Gökay Yüksel, Mustafa Canbey, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Jandarma Komutanı Nurettin Alkan, 9. Ana Jet Üs Komutanı Kemal Yüzçelik ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı bayramlaşma sonrasında Zağnos Paşa türbesinde dua edildi.

Kaynak: İHA

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