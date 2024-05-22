Balıkesir Üniversitesi, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği'ne seçildi - Son Dakika
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Balıkesir Üniversitesi, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği'ne seçildi

Balıkesir Üniversitesi, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği\'ne seçildi

Balıkesir Üniversitesi, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği'nin 7. Genel Kurul Toplantısında üyeliğe seçildi. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, üniversitenin uluslararasılaşma hamlelerinden birini daha gerçekleştirdiklerini belirterek, katkılarından dolayı teşekkür etti.

22.05.2024 11:17
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Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliğinin (TÜRKÜNİB) 7. Genel Kurul Toplantısında TÜRKÜNİB Üyeliğine seçildi.

Azerbaycan İktisat Üniversitesi ev sahipliğinde Bakü'de gerçekleştirilen TÜRKÜNİB 7. Genel Kurul Toplantısına, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinden üniversite rektörleri ve akademisyenler katıldı. Balıkesir Üniversitesi de oybirliğiyle ile TÜRKÜNİB'in yeni üyeleri arasında yerini aldı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Üniversitesinin Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliğine üye olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederken; "Üniversitemizin uluslararasılaşma hamlelerinden birisini daha yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katkılarından dolayı başta YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar Hocamız olmak üzere YÖK Üyelerimize, Üye Üniversite Rektörlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Türkiye'den üyeliğe seçilen üniversiteleri de kutlayarak, hayırlı olmasını diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Üniversitesi, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği'ne seçildi - Son Dakika

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