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Balonlar özgür Filistin için gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
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Balonlar özgür Filistin için gökyüzüne bırakıldı

İsrail güçleri tarafından Filistin'e düzenlenen saldırılarda ölen çocuklara dikkat çekmek için Manisa'nın Sultan Camii bahçesinde toplanan çocuklar ellerinde balonları gökyüzüne bıraktı.

Balonlar özgür Filistin için gökyüzüne bırakıldı
23.12.2023 - 16:04,
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Balonlar özgür Filistin için gökyüzüne bırakıldı

Filistinli kardeşlerinin sesi olmak için toplandılar

Manisalı çocuklar Filistin'deki katliama 'Dur' dedi

MANİSA - İsrail güçleri tarafından Filistin'e düzenlenen saldırılarda ölen çocuklara dikkat çekmek için Manisa'nın Sultan Camii bahçesinde toplanan çocuklar ellerinde balonları gökyüzüne bıraktı.

Manisa Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde toplanan yüzlerce çocuk tarihi Sultan Camii bahçesinde buluştu. İsrail güçleri tarafından Gazze'ye düzenlenen saldırılarda ölen çocuklara dikkat çekmek amacıyla toplanan Manisalı minikler yüzlerine Gazze katliamının simgesi olan Rim adlı çocuğun yanağında yara izini çağrıştıran boya sürdü. Ellerinde dövizlerle İsrail katliamına 'dur' diyen minikler slogan atarak seslerini duyurmaya çalıştı. 'Filistin'de çocuklar uyumuyor, ölüyor' şeklinde slogan atan çocuklar daha sonra ellerindeki balonları özgür Filistin için gökyüzüne bıraktı.

Etkinliğe katılan Muhammet Yusuf Özgür, "Bireysel olarak dua ediyoruz. Dualarımızı aynı zamanda hep birlikte de etmek için burada toplandık. İsrail zulmüne direnmek için burada toplandık. Özgür Filistin için de balonlarımızı gökyüzüne bıraktık" dedi.

Etkinliği düzenleyen Manisa Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Güreser, "Rim ve dedesinin hikayesini yüreklerimiz acıyarak izledik. Bu münasebetle Rim'in doğum günü olan 23 Aralık Dünya Çocuk Şehitler Günü dolayısıyla çocuklarımızla beraber Sultan Camii'nde öğle namazında buluştuk. Çocuklarımız çok güzel bir etkinlik hazırladı. Duyarlı çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Manisa Filistin'e Destek Platformu olarak daima Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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