Bandırma'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Bandırma'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Bandırma\'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bandırma'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Etkinliklerde çocuklar danslar, şiirler ve gösterilerle bayram sevinçlerini paylaştı. Tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'ın konuşmasıyla başladı ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

23.04.2025 12:03  Güncelleme: 12:06
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bandırma'da coşkulu törenlerle kutlandı. Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinliklerde çocuklar, bayramlarını danslar, şiirler ve gösteriler eşliğinde büyük bir sevinçle kutladı.

Kutlamalar, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'ın günün anlam ve önemine dair konuşmasıyla devam etti.

Aslan konuşmasında, 23 Nisan'ın sadece bir tarih değil; Türkiye'nin geleceğini inşa edecek çocuklara armağan edilmiş özel bir gün olduğuna vurgu yaparak, "Bugün sizin gününüz! Hayal kurmaktan, soru sormaktan, öğrenmekten asla vazgeçmeyin," dedi.

Törene Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Dursun Mirza, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Esat Çetin, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş ve birçok kamu kurumu temsilcisi katıldı.

Kutlamalar, öğrencilerin sahnelediği halk oyunları, modern danslar, şiirler ve ritim gösterileriyle son buldu. Çocukların neşesi, meydanı bayram yerine çevirdi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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