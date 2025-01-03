Bartın'da Okullara Spor Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bartın'da Okullara Spor Desteği

Bartın'da 150 okula spor malzemesi ve beden eğitimi öğretmenlerine eşofman dağıtıldı.

03.01.2025 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Okullara spor malzemesi desteği

BARTIN - Bartın'da 150 okula spor malzemesi, beden eğitimi öğretmenlerine ise eşofman dağıtıldı.

Ömertepesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen törenle Bartın'ın farklı yerlerindeki 150 okula, futbol, basketbol, voleybol topu ve satranç takımı dağıtıldı. Programda başarılı beden eğitimi öğretmenlerine ise eşofman takımı hediye edildi.

Spor malzemeleri, programa katılan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Ak Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Uzan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak tarafından okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmelerine teslim edildi.

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Akkaş, sppr malzemelerinin Can Suyu isimli proje kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, "Projemizin adını Can Suyu koyduk, çünkü şunu biliyoruz ki bir fidan yeni dikildiğinde yeşerip büyüyebilsin diye toprağına dökülen ilk suyun adıdır can suyu. Bir fidan bir ağaca, bir ağaç bir ormana ve bir orman da memleketin tamamına nefes aldırır. İşte biz de bu düstur ile yola çıktık ve ilimiz sporuna nefes aldırabilmek adına bugün yepyeni fidanlara can suyu olalım diye ilimizin dört bir yanından 150 okulumuza spor malzemeleri hediye edeceğiz. İçinde bulunduğumuz şu günlerde yeni bir yıla girmenin heyecanı ile bundan yaklaşık 3 yıl önce devraldığımız İl Müdürlüğü bayrağını aldığımız noktadan çok daha ileri seviyelere taşıyabilmek için gayretli bir şekilde çalışmalarımıza devam etmekteyiz" dedi.

Program günün anısına davetliler, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenlerinin çekildiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Bartın, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bartın'da Okullara Spor Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:45 Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı
19:21 Suriye’ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara’nın elini sıkmadı Suriye'ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara'nın elini sıkmadı
18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
03:13 Bursa’da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu Bursa'da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu
01:46 Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı
01:36 Suriye’de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı Suriye'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı
01:10 Sanat dünyası yasta “Herkesin bir benzeri türedi sen hariç“ Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
00:46 BBP lideri Destici’den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu BBP lideri Destici'den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 19:50:47. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın'da Okullara Spor Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.