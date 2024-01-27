Başakşehir\'de 2023 yılında tonlarca sıfır atık ekonomiye kazandırıldı

Sıfır atık ve geri dönüşüm alanındaki çalışmalarıyla yerel yönetimlere örnek olan Başakşehir Belediyesi, 2023 yılında tonlarca atığı ekonomiye kazandırdı. Toplanan 12 bin 756 ton atık kağıt ile 216 bin 859 ağacın kesilmesi önlendi.

Başakşehir Belediyesi, doğanın korunması ve kaynakları verimli kullanılmasını sağlayan sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarını büyük titizlikle sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" projesine dev bir kampanyayla destek veriliyor. "Başakşehir'e sıfır atık güzel gelecek" sloganıyla başlatılan çevre bilinci ve geri dönüşüm kampanyasıyla sıfır atık, Başakşehir'de ete kemiğe büründü. Geçen yıl toplanan 12 bin 756 ton atık kağıt ile 216 bin 859 ağacın kesilmesi önlendi.

Her yerde geri dönüşüm

Başakşehir'de, 17 farklı türdeki atığın toplandığı, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile ambalaj atıklarının ayrıştırılması ve tekrar ekonomiye kazandırılmasını sağlayan 2 ambalaj atığı ayrıştırma tesisi kuruldu. Ayrıca 30 noktaya 7'li Mobil Atık Getirme İstasyonu konumlandırıldı. Bugüne kadar 453 site ve apartman, 360 işletme, 36 sanayi sitesi ve 110 okulda sıfır atık sistemi kuruldu. Bin 200 geri dönüşüm ünitesi ile geri dönüştürülebilir atıkların toplanması sağlandı. "Sıfır Atık, Güzel Gelecek" projesi kapsamında, uygulamalara bir yenisi daha eklenerek, yemek artıklarından organik kompost üretilmeye başlandı.

50 bin öğrenciye eğitim verildi

14 sıfır atık toplama aracı ve 36 saha personeli ile günde ortalama 65 ton atık toplanıyor. İlçede 275 noktaya konumlandırılan atık tekstil kumbaralarında ise her ay ortalama 40 ton atık tekstil ürünü toplanması ve ayrıştırılması sağlanıyor. 103 bin 325 konut ve 400 işletmenin yanı sıra 50 bin öğrenci sıfır atık konusunda bilgilendirildi. 2023 - 2024 eğitim öğretim yılında "Çocuklar Sıfır Atıkla Büyüyor" projesi ile ilkokullardaki öğrencilerin çevre bilinci kazanmasına öncülük edildi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü haftasında düzenlenen çevre festivalleri ile yıl içerisinde çeşitli yarışmalara katılım sağlayan öğrenci ve okulların yanında Başakşehirliler ödüllendirildi.

İstanbul'da "Sıfır Atık Belgesi" alan ilk ilçe

Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemi, Atık Nakit uygulaması, atık tekstil kumbaraları, hizmete açılan tesis ve istasyonlarla yerel yönetimlere örnek olan Başakşehir Belediyesi, tüm bu çalışmalar neticesinde, Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen "Sıfır Atık Belgesi"ni alan İstanbul'daki ilk ilçe belediyesi oldu. - İSTANBUL