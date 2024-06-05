Başakşehir'de Sıfır Atık Projesi Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Başakşehir'de Sıfır Atık Projesi Sergisi Düzenlendi

Başakşehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık projesine tam destek veren öğrenciler, yıl boyunca atık malzemelerden ürettikleri ürünleri sergiledi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, projenin başarısını vurgulayarak, 25 ilkokulda 35 bin 300 öğrencinin atıkların geri dönüşüm potansiyelini keşfettiğini ve harika sanat eserleri ürettiğini belirtti.

05.06.2024 13:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın eşi Emine Erdoğan'ın, öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık projesine tam destek veren Başakşehir'de, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Öğrenciler yıl boyunca atık malzemelerden ürettiği ürünleri Başakşehir Belediyesi'nde sergiledi. Sergiye katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Çocuklar Sıfır Atıkla Büyüyor" projesi ile 25 ilkokulda, 35 bin 300 öğrencimiz atıkların geri dönüşüm potansiyelini keşfettiler ve harika sanat eserleri ürettiler." ifadelerini kullandı.

Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik anlayışını toplumun her kesimine yaymayı hedefleyen Başakşehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık projesine büyük destek geldi. 2023-2024 eğitim öğretim yılı boyunca, Başakşehir Belediyesi tarafından her hafta ilkokullarda düzenlenen "Çocuklar Sıfır Atıkla Büyüyor" projesi ile öğrenciler temiz çevre ve geri dönüşüm bilinci kazanmayı başardı. Okullarda düzenlenen çeşitli yarışmalarla, öğrencilerin aktif katılımı sağlandı ve çevre bilinci pekiştirildi.

Çevre dedektifi Güven İslamoğlu etkinlikte sahne aldı

Etkinliklerin başarısını taçlandırmak amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde özel bir program düzenlendi. Tüm resmi ve özel okulların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, ilçedeki öğrencilerin geri dönüşüm ürünlerinden hazırladıkları eserler belediyede sergilendi. Etkinlik, çevre dedektifi olarak tanınan gazeteci Güven İslamoğlu'nun sunumu ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katılımı ile daha da zenginleşti. Başakşehirli öğrencilerin eserlerinin sergilendiği bu özel gün, çevre bilinci konusundaki farkındalığı artırmaya örnek oldu.

"Başakşehir'e sıfır atık güzel gelecek dedik ve bu yolda hep birlikte yürüdük"

Başakşehir Belediyesi olarak doğaya verdikleri değeri artırmak için sürekli olarak çaba sarf ettiklerini dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Birlikte yürüttüğümüz çevre dostu projelerimizle, Başakşehir'i daha yaşanabilir, daha temiz ve daha yeşil bir yer haline getirmek için attığımız adımları paylaşmak benim için büyük bir onur. Başakşehir Belediyesi olarak, günlük yaşamımızın her anında doğamıza verdiğimiz değeri artırmak için çaba sarf ediyoruz. Bu bilinçle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık projesine biz de büyük bir destek verdik. Sayın Emine Erdoğan hanımefendi de, 'Başakşehir Belediyesi'nde 'Sıfır atık' projesinin ete kemiğe büründüğünü gördüm.' diyerek bizleri gururlandırırken bu sözü kendimize rehber edinerek Başakşehir'e sıfır atık güzel gelecek dedik ve bu yolda hep birlikte yürüdük." diye konuştu.

"Günlük 100 ton atığı ekonomiye geri kazandırıyoruz"

Başakşehir'de yapılan geri dönüşüm hizmetlerini anlatan Başkan Kartoğlu, "İlk adımımız, 17 farklı türdeki atıkları toplayan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin kurulması oldu. Ambalaj atıklarını ayrıştırmak ve ekonomiye kazandırmak amacıyla kurduğumuz iki adet tesis, bu yolculuğun en önemli duraklarından biri oldu. Ancak bu tesislerin yeterli olmadığını biliyorduk. Sıfır atık bilincini tüm ilçemize yaymak için 453 site ve apartmana, 360 işletmeye, 36 sanayi sitesine ve 110 okula sıfır atık sistemleri kurduk. Hep birlikte, bu önemli hareketin bir parçası olduk. Bu hareketin sonucunda ise günlük 100 ton atığı ekonomiye geri kazandırıyoruz. Yemek artıklarından organik kompost üretmeye başladık. Ürettiğimiz gübreleri parklarımızda ve organik tarım yapılan bahçelerimizde kullanarak doğaya geri kazandırıyoruz. Sadece tekstil değil, ahşap ürünleri de geri dönüştürüyoruz. Eski mobilyaları ve atık tahtaları geri dönüşüm atölyemizde işleyerek yeni ürünlere dönüştürüyoruz." dedi.

"35 bin 300 öğrencimiz atıkların geri dönüşüm potansiyelini keşfettiler ve harika sanat eserleri ürettiler"

İstanbul'da kişi başı çöp miktarı 1,2 kg iken Başakşehir'de kişi başı 0,69 kg'a düşürdüklerini ifade eden Kartoğlu, "2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleştirdiğimiz "Çocuklar Sıfır Atıkla Büyüyor" projesi ile 25 ilkokulda, 35.300 öğrencimiz atıkların geri dönüşüm potansiyelini keşfettiler ve harika sanat eserleri ürettiler. Bu emeklerini de bugün ödüllendirmek ve Dünya Çevre Günü'nü kutlamak için belediyemizde geri dönüşüm ürünlerinden hazırlanan bir sergi düzenliyoruz. İstanbul'da çöp miktarı kişi başı 1,2 kg iken Başakşehir'de kişi başı çöp miktarını 0,69 kg'a düşürdük. Hedefimiz ise kişi başı 0,50 kg çöp miktarına ulaşarak geri dönüşüme daha güçlü bir katkı sağlamak. Doğamızı koruyor, geleceğimize sahip çıkıyoruz." şeklinde konuştu.

Sergiye katılan öğrenciler, misafirlere atık malzemelerle yaptıkları ürünleri tanıttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başakşehir'de Sıfır Atık Projesi Sergisi Düzenlendi - Son Dakika

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