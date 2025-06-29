Başakşehir Uçurtma Festivali\'nde Çocuklar Neşelendi

Başakşehir'de düzenlenen Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce çocuk ve ailelerinin katıldığı festivalde gökyüzü rengarenk uçurtmalarla süslendi.

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce çocuk ve ailelerinin katıldığı festivalde gökyüzü rengarenk uçurtmalarla süslendi. Festivalde çocuklara ücretsiz olarak 5 bin uçurtma dağıtıldı. Ayrıca 300 çocuk uçurtma atölyesinde kendi uçurtmalarını yaparak unutulmaz bir deneyim yaşadı. Etkinlik boyunca sahnede yer alan MC Bilgin Abi, illüzyon gösterileri, balon şov, Başakgiller karakterleri, bilim gösterileri çocuklara keyifli anlar yaşattı. Uçurtma yarışmasında ise en yükseğe çıkan ve farklı tasarıma sahip uçurtma sahipleri ödüllendirildi. Yarışmada birinci olan çocuğa bisiklet, ikinciye scooter ve üçüncüye İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü forması hediye edildi.

Etkinliğe katılan Şahin Uğurlu, "Çocukları gördükçe mutlu oluyoruz. Böyle etkinliklerin devamını bekliyoruz. Bu arada uçurtmamızı uçururken ipi elimizden kaçtı gitti" ifadelerini kullandı.

Çocukları ile beraber geldiklerini belirten Sedat Açıkgöz ise, "Ortam çok güzel. Daha önceki festivallere de katıldığımız için biliyoruz. Burada çocuklarımızla keyifli vakit geçiriyoruz" dedi.

Gülbahar Şahin, "Çok güzel, çok mutlu olduk. Çocuklardan çok biz eğlendik. Zaten Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'ndan çok memnunuz. Sular Vadisi'nde her akşam bir etkinlik düzenliyor. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Ali Kemal Ateş de, "Başakşehir Belediyesi'nin yaptığı bu etkinlikten çok memnunuz. Ailemizle buluştuk, eğleniyoruz, anın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL