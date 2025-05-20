Başiskele'de Bilim Parkı Projesinin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Başiskele'de Bilim Parkı Projesinin Temeli Atıldı

Başiskele\'de Bilim Parkı Projesinin Temeli Atıldı

Başiskele'de geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla oluşturulan Bilim Parkı-İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve Deneyim Atölyeleri Projesi'nin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Törende Kocaeli Valisi ve Belediye Başkanları konuşmalar yaptı.

20.05.2025 16:52  Güncelleme: 16:54
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Başiskele'de geleceğin teminatı gençler için çağın gereklerine uygun olarak hazırlanan Bilim Parkı-İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve Deneyim Atölyeleri Projesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Bilim Parkı-İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve Deneyim Atölyeleri Projesi'nin temel atma töreni 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirildi. Başiskele Yeşilyurt Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'nda düzenlenen törene; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program öncesi katılımcılar, tören alanında lise öğrencileri tarafından kurulan ve bilim çalışmalarının sergilendiği stantları gezerek bilgiler aldı.

"Her alanda gelecek nesillerimize yatırım yaptık, yapmaya da devam ediyoruz"

Bilim Parkı-İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve Deneyim Atölyeleri Projesi hakkında bilgiler veren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Şehrimizin geleceğine, gençlerimize yatırım yapmak için, bütçe imkanlarımızın adeta teknik birimler düzeyinde bir bütçesini gençlik hizmetleri müdürlüğümüzde kullanıyoruz. Ödüllü Genc-i Ala Gençlik Modeli'miz ile bilimden sanata, teknolojiden spora her alanda gelecek nesillerimize yatırım yaptık, yapmaya da devam ediyoruz." dedi.

"Bizim evlatlarımız da dünyada çığır açan işler yapmaya başlayacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise yaptığı konuşmada, "Burada çocuklarımız bilimle tanışacak. Onlar bilimle tanıştıkları zaman yarının bilim insanları bizim çocuklarımızın arasından yetişecek. Dünyaya yön veren bilimsel keşifler onlar sayesinde yapılacak. Gençlerimiz suda giden robotlar, roketler yapıyor. Teknoloji kuşağı, Teknofest kuşağı yarınlara gümbür gümbür hazırlanıyor. Bizim evlatlarımız da dünyada çığır açan işler yapmaya başlayacak ve o güzel işlerle önce Başiskele, Kocaeli, Türkiye ve tüm dünya çok daha güzel olacak inşallah." diye konuştu.

Bilim Parkı-İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve Deneyim Atölyeleri Projesi'nin temel atma töreni, protokol üyelerinin ve sahneye çıkan çocukların butona basmasıyla sona erdi.

Bilim ve teknoloji alanında birçok deneyimin yaşanacağı Bilim Parkı-İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve Deneyim Atölyeleri Projesi tamamlandığında Başiskele'nin ala çocukları ve gençleri çağı yakalayacak, geleceğin bilim insanı olarak yetişebilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele'de Bilim Parkı Projesinin Temeli Atıldı - Son Dakika

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