Başiskele\'de Çocuklar İçin Açık Hava Sinema Gösterimi

Başiskele Belediyesi, "Haydi Başiskele Sahile-2025" yaz etkinlikleri kapsamında çocuklar için açık hava sinema gösterimi gerçekleştirdi.

Başiskele Sahili'ndeki Kaykay Pisti yanına kurulan dev ekranda, "Cesur İtfaiyeci" adlı animasyon filmi çocukların ve ailelerin beğenisine sunuldu. Etkinliğe katılan yüzlerce çocuk ve ailesi, patlamış mısır eşliğinde yıldızların altında film izlemenin keyfini yaşadı. Renkli ve heyecanlı sahneleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken film, çocuklara hem keyifli anlar yaşattı hem de eğlenceli şekilde dayanışma, ekip çalışması ve cesaret gibi konularda bilgi verdi. - KOCAELİ