Başiskele\'de el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı

Başiskele Meslek ve Hobi Edindirme Kursları'nda (BAŞ-MEK), eğitim gören kentin çalışkan ve yetenekli kadınlarının el emeği göz nuru eserleri görücüye çıktı.

Başiskele Kaymakamlığı ve Başiskele Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Başiskele Meslek ve Hobi Edindirme Kursları (BAŞ-MEK) Yıl Sonu Sergisi bugün Karşıyaka Kültür Merkezi'nde açıldı. Programda halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Programda konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Son iki ay içerisinde attığımız ve bitirmek üzere olduğumuz 1-2 projeden bahsetmek istiyorum. Kocaeli'nin en büyük gençlik merkezini Başiskele'mize kazandırdık. Kocaeli'nin en büyük Çocuk Kütüphanesi, Oyuncak Müzesi ve Etüd Merkezi'mizin temelini 23 Nisan'da attık. 19 Mayıs'ta yine gençlerimiz için bilim parkımızın temelini attık. Başiskele Millet Bahçesi'nin yakınında kadınlarımız için Gün Evi ve Kadın El Emeği Mağazası Proje'mizin temelini attık. Kentimizin yetenekli ve çalışkan kadınları ürettikleri el emeği ve göz nuru eserlerini bu mağazamızda satışa sunabilecekler. Kocaeli'de ilk olacak gün evi projemizi de ilçemize kazandıracağız. Kadınlar artık günleri gün evinde ev rahatlığında yapabilecekler. Alt yapısı biten bu projemizi de inşallah 1-2 aya kadar hizmete açmayı düşünüyoruz. Başiskele'mizde birçok alanda kadınlarımız için hizmet üretiyoruz. Sizler bu hizmetlere sahip çıktıkça, böyle bizleri coşkuyla karşılayıp yanımızda olduğunuz sürece bizlerin de bu ve benzeri hizmetleri yapma arzumuz, heyecanımız ve motivasyonumuz artıyor." dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere, katılım sertifikaları sahnede takdim edildi. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan okuma yazma kursu öğrencileri katılım sertifikalarını aldılar. Sertifikaların takdim edilmesinin ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek eserleri tek tek inceledi.

Eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla Halk Eğitimi Merkezi'nin görevlendirdiği usta eğitmenler rehberliğinde kentin 20 farklı noktasında açılan BAŞ-MEK merkezlerinde yıl boyunca eğitim gören kadınların büyük bir emekle ortaya koyduğu sanatsal, mesleki ve hobi ürünleri sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. BAŞ-MEK'in el nakışı, mefruşat, kağıt rölyef, filografi, makrome, takı, iğne oyası, punch, hüsn-i hat ve pastacılık gibi çeşitli eğitimlerine katılan binlerce kursiyer, edindikleri bilgi ve becerileri bu anlamlı etkinlikle taçlandırdı. Kursiyerlerin başarılarını kutlamak ve halkı meslek ve hobi edinmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenen sergi bir gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. - KOCAELİ