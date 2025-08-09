Başiskele'de Toplu Ulaşımda Önemli Dönüşüm: Ortak Havuz Sistemi Başladı

Başiskele ilçesinde bugün itibariyle özel halk otobüsleri ile UlaşımPark'a ait hatlar, ortak havuz çalışma planı ile hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele'de toplu ulaşım hizmetlerinde önemli dönüşümü hayata geçiriyor. Bugün itibariyle Bahçecik ve Yeniköy bölgelerinden İzmit'e sefer yapan 631, 632, 633, 634, 635, 637, 650, 651, 652, 662 ve 650S numaralı özel halk otobüsleri ile UlaşımPark A.Ş.'ye bağlı otobüsler, ortak havuz sistemiyle hizmet vermeye başlayacak. Yapılan yeni düzenleme kapsamında Yeniköy bölgesine hizmet veren 650, 651, 652, 662 ve 650S numaralı hatlar, artık D-130 Karayolu üzerindeki belirli durakları çift yönlü olarak kullanabilecek. Yeniköy'den kalkan araçlar İzmit istikametinde; Bahçecik Seymen 1, Körfez Cami, Dağ Sümbülü Sokak ve Kırpınar Deresi duraklarında yolcu alabilecek. Yeniköy istikametinde ise Yunuslar Sokak, Körfez Cami 1, Mesan Sokak ve Bahçecik Seymen duraklarında yolcu indirebilecek. Bu uygulama ile Yeniköy ve Bahçecik bölgelerine hizmet veren hatların ortak sefer saati planlaması sayesinde sefer sayıları artırılacak. Ayrıca vatandaşlar, Başiskele sahil bölgesine 631, 632, 633, 634, 635, 637, 650, 651, 652, 662 ve 650S hatları ile daha kolay, hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşabilecek. - KOCAELİ