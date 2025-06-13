Başiskele\'de Yavru Kedi Temiz Bir Şekilde Kurtarıldı

Başiskele'de bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre bir vatandaş, otomobilinin motor bölümünden gelen miyavlama sesini duydu. Tüm çabalarına rağmen kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayan vatandaş, Başiskele Belediyesi Hızlı İşler Çözüm Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Gelen ihbarı değerlendiren belediye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Aracın zarar görmemesi ve yavru kedinin güvenli bir şekilde kurtarılabilmesi için otomobil, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı çekici araçla Başiskele Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün kademesine götürüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda yavru kedi, herhangi bir zarar görmeden sıkıştığı yerden çıkarıldı. - KOCAELİ