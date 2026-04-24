Başiskele\'nin yol haritası ortak akılla şekilleniyor

Başiskele'de mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirilen istişare toplantısında ilçenin mevcut durumu ve öncelikli ihtiyaçları ele alınırken; altyapı, ulaşım ve sosyal alanlara yönelik talepler masaya yatırıldı.

Başiskele'de yerel yönetim ile mahalleler arasındaki güçlü iletişim ağı bir kez daha pekiştirildi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla kapsamlı istişare toplantısında bir araya geldi. Başiskele Belediyesi'nin ev sahipliğinde Antik Köfte ve Restoran'da gerçekleştirilen toplantıya; belediye başkan yardımcıları, Kocaeli ve Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş ile ilçenin farklı mahallelerinden çok sayıda muhtar katıldı. Gerçekleşen buluşmada; ilçenin mevcut durumu, devam eden projeler ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçları masaya yatırıldı.

Muhtarlar tek tek dinlendi

Toplantı boyunca Başkan Özlü ve beraberindeki heyet, muhtarların sahadan getirdiği talep ve önerileri tek tek dinledi. Özellikle altyapı çalışmaları, ulaşım düzenlemeleri, sosyal donatı alanları ve mahalle bazlı ihtiyaçlar üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldı. Muhtarların, vatandaşla birebir temas halinde olmaları nedeniyle ortaya koydukları geri bildirimlerin, hizmet planlamasında önemli rol oynadığı vurgulandı.

"Ortak akılla yönetiyoruz"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yasin Özlü, muhtarların yerel yönetim anlayışındaki önemine dikkat çekerek, "Başiskele'nin dört bir yanında özveriyle görev yapan kıymetli muhtarlarımızla bir araya geldim. İlçemizin her köşesini planlarken muhtarlarımızın talep ve önerilerini yol haritamızın merkezine alıyor, devam eden projelerimizin sahadaki yansımalarını birlikte değerlendiriyoruz" dedi.

Katılımcı belediyecilik vurgusu

Katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Özlü, düzenli olarak gerçekleştirilen bu tür toplantıların hizmet kalitesini artırdığını ifade etti. İlçenin gelişimi için tüm paydaşlarla birlikte hareket ettiklerini dile getiren Başkan Özlü, muhtarlarla kurulan güçlü iletişimin vatandaş memnuniyetine doğrudan katkı sağladığını belirtti. Toplantıya katılan muhtarlar da organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, mahallelerine yönelik taleplerin doğrudan yetkililere aktarılmasının önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Karşılıklı görüş alışverişiyle geçen buluşmanın, yerel hizmetlerin daha etkin ve hızlı şekilde hayata geçirilmesine katkı sunacağı belirtildi. - KOCAELİ