Başiskele'nin yol haritası ortak akılla şekilleniyor
Başiskele'nin yol haritası ortak akılla şekilleniyor

24.04.2026 10:58  Güncelleme: 10:59
Başiskele'de mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirilen istişare toplantısında ilçenin mevcut durumu ve öncelikli ihtiyaçları ele alınırken; altyapı, ulaşım ve sosyal alanlara yönelik talepler masaya yatırıldı.

Başiskele'de yerel yönetim ile mahalleler arasındaki güçlü iletişim ağı bir kez daha pekiştirildi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla kapsamlı istişare toplantısında bir araya geldi. Başiskele Belediyesi'nin ev sahipliğinde Antik Köfte ve Restoran'da gerçekleştirilen toplantıya; belediye başkan yardımcıları, Kocaeli ve Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş ile ilçenin farklı mahallelerinden çok sayıda muhtar katıldı. Gerçekleşen buluşmada; ilçenin mevcut durumu, devam eden projeler ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçları masaya yatırıldı.

Muhtarlar tek tek dinlendi

Toplantı boyunca Başkan Özlü ve beraberindeki heyet, muhtarların sahadan getirdiği talep ve önerileri tek tek dinledi. Özellikle altyapı çalışmaları, ulaşım düzenlemeleri, sosyal donatı alanları ve mahalle bazlı ihtiyaçlar üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldı. Muhtarların, vatandaşla birebir temas halinde olmaları nedeniyle ortaya koydukları geri bildirimlerin, hizmet planlamasında önemli rol oynadığı vurgulandı.

"Ortak akılla yönetiyoruz"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yasin Özlü, muhtarların yerel yönetim anlayışındaki önemine dikkat çekerek, "Başiskele'nin dört bir yanında özveriyle görev yapan kıymetli muhtarlarımızla bir araya geldim. İlçemizin her köşesini planlarken muhtarlarımızın talep ve önerilerini yol haritamızın merkezine alıyor, devam eden projelerimizin sahadaki yansımalarını birlikte değerlendiriyoruz" dedi.

Katılımcı belediyecilik vurgusu

Katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Özlü, düzenli olarak gerçekleştirilen bu tür toplantıların hizmet kalitesini artırdığını ifade etti. İlçenin gelişimi için tüm paydaşlarla birlikte hareket ettiklerini dile getiren Başkan Özlü, muhtarlarla kurulan güçlü iletişimin vatandaş memnuniyetine doğrudan katkı sağladığını belirtti. Toplantıya katılan muhtarlar da organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, mahallelerine yönelik taleplerin doğrudan yetkililere aktarılmasının önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Karşılıklı görüş alışverişiyle geçen buluşmanın, yerel hizmetlerin daha etkin ve hızlı şekilde hayata geçirilmesine katkı sunacağı belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: ’Sadece senin için... Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: 'Sadece senin için...

10:55
Polislerin maaşları değişiyor İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
10:55
Fas’ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
10:36
Okul güvenliği için yapay zeka desteği Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı
Okul güvenliği için yapay zeka desteği! Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı
10:33
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı 100 bin kişinin hayatı değişecek
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek
09:41
Çocuk suçluların cezaları artıyor Aileler de bedel ödeyecek
Çocuk suçluların cezaları artıyor! Aileler de bedel ödeyecek
09:34
Halfeti Belediyesi’ne şafak operasyonu: 47 gözaltı
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı
