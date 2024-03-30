Başkan adayı Tosun: "Böyle belediyecilik olur mu?"
MUĞLA - Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde son halk buluşmasını Turgutreis'te
gerçekleştirdi. Bodrum Belediyesi'nin, vatandaştan topladığı vergileri kullanmadığı hizmet binalarına harcadığını, borç içinde olduğunu ancak hizmet üretmediğini söyleyen Tosun, "Millet tozun toprağın içerisine, su boruları yüzeyden gidiyor, kanalizasyon sokağa akıyor. Böyle belediyecilik olur mu? Ben utanıyorum, siz de utanın" dedi.
İki yıldan bu yana inşaatı devam eden Turgutreis Meydanı'ndaki iftar yemeğinde vatandaşlara hitap eden Mehmet Tosun, Turgutreis'in on yıldan bu yana sahipsiz olduğunu belirterek "Bakımsız yollar, eksik altyapı, bitmeyen yol çalışmaları, meydan düzenlemeleri, işgal altındaki plajlar, doğanın, çevrenin tahribatı ile karşı karşıyayız. Biliyorum artık sıkıldınız. Bodrum can çekişiyor, Turgutreis'te yaşayan vatandaşlarımız ise çok daha mağdur, çok daha sıkıntı yaşıyor. Siz buna layık değilsiniz" dedi.
"Belediyecilik bu kadar hesapsız, kitapsız olmaz!"
Bodrum Belediyesi'nin Turgutreis'te hiç kullanmadığı bir hizmet binasına yıllık 2 milyon lira kira ödediğini, 2 milyar lira tadilat masrafı yaptığını sonra da binayı hizmete sunmaktan vazgeçtiğini anlatan Mehmet Tosun, "Sizlerin vergisiyle ödedikleri o para ne oldu? Buharlaştı. Bugün 4 milyar liraya Karabağ'da, Akçaalan'da, Bahçelievler'de en az dört tane çocuk parkı yapılırdı. Bu para vatandaşın parası, sizin paranız. Kim seçti bunları. Değiştirin arkadaşlar, belediyecilik bu kadar insafsız, kitapsız, bu kadar seçmene saygısız, halkın parasını fütursuzca harcayan bir zihniyet olmaz" diye konuştu. Turgutreis'teki bir diğer garabetin de hiçbir amaca hizmet etmeyen Yaşam Merkezi olduğunu söyleyen Tosun, "Ödüllü proje diye başladılar özürlü projeye dönüştü" yorumunu yaptı.
Bodrum Belediyesinin bütçesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda da bulunan Mehmet Tosun, "Gerçekleşen bütçe 1 milyar 200 milyon TL, borcu ise 3.5 milyar TL. Borç varsa, neden hizmet yok. Böyle belediyecilik olur mu?" diye sordu. Tosun, "Bu kadar yolları bakımsız, bu kadar çevre temizliği eksik, hizmetten yoksun bir ilçeyi ben Anadolu'nun en ücra köşesinde bile görmedim. Ben Bodrum'da doğmuş büyümüş, bu toprakların her karışını bilen bir hemşehrinizim. Utanıyorum. Bugün Akyarlar Kemer Mahallesi'ndeydim. Millet tozun toprağın içerisine, su boruları yüzeyden gidiyor, kanalizasyon sokağa akıyor. Böyle belediyecilik olur mu? Ben utanıyorum, siz de utanın" ifadelerini kullandı.
"Konuşmalarınıza dikkat edin, en az sizin kadar Atatürkçü'yüm"
İki aydan bu yana, seçilmeleri durumunda yapacakları hizmetleri ve projeleri anlatmaya çalıştıklarını söyleyen Tosun sözlerini şöyle sürdürdü: "Peki onlar ne yapıyor? 10 yıl boyunca hizmet etmemişler. Karneleri kötü, sınıfta kalmışlar. Agresifleşiyorlar. Başka gündemlerle uğraşıyorlar. Atatürkçülük'ten, Cumhuriyet'ten dem vuruyorlar. Tekrar ifade ediyorum arkadaşlar; Atatürk de Cumhuriyet de bizim ortak değerimiz. En az sizin kadar Atatürkçüyüm ben. Bu arkadaşlarım da öyle. Çalışmadan üretmeden Atatürkçü olunmaz. Atatürk'ümüzün izinde Cumhuriyet değerlerine bağlı milli ve manevi değerlere bağlı, saygılı belediyecilik yapacağız. Bu kadar, bu tartışma bitmiştir. Siz yapacaklarınızı anlatın. Belediyenin borcunu neden konuşmuyorsunuz, yapılmayan yolların hesabını neden vermiyorsunuz. Atatürk ve Cumhuriyet bizim kırmızı çizgimiz arkadaşlar bunu tartıştırmayız bu da böyle bilinsin" dedi.
Kendisinin Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bir üyesi olduğunu ve bunu ilk kez dile getirdiğini söyleyen Tosun, "Aynı şekilde benim belediye meclis üyesi adaylarım, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Bodrum'da kurucuları. Konuşmalarınıza dikkat edin. Konuştuğunuz lafın nereye gittiğini bilin" mesajı verdi.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, konuşmasının devamında, Turgutreis'te hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Yarım bırakılan tüm altyapı, inşaat ve yol çalışmalarını derhal tamamlayacaklarını ve beldenin turizm sezonuna hazırlanacağını söyleyen Tosun, "Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Sizden ricam, 31 Mart'ta sandığa gittiğinizde on yıl geriye giderek, o günden bu yana belediye hizmetleri adına yapılanları hafızanızda canlandırmanız. Diyoruz ki bizi deneyin. Beş yıl sizden yetki istiyoruz. Bizi seçin. Bu konuştuklarımızı yapamazsak, bizi de siyaseten tarihin çöplüğüne gönderin arkadaşlar. Size vaadimiz, sözümüz budur" dedi.
Son Dakika › Yerel › Başkan adayı Tosun: 'Böyle belediyecilik olur mu?' - Son Dakika
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