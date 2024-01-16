Başkan Akın personelin yüzünü güldürecek imzayı attı

MANİSA - Turgutlu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 2024 yılında en düşük personel maaşının 24 bin 823 TL olmasına yönelik sözleşme imzalandı.

Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde çalışan personelin 2024 yılında alacağı maaşa yönelik sözleşme imzalandı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Zengin, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı tarafından imzalanan sözleşme kapsamında 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 71 oranında uygulanan zamla belediye personelinin aylık alacağı en düşük ücret yan haklar dahil 24 bin 823 TL olarak belirlendi. Söz konusu sözleşmeye göre personelin 2024 yılı için alacağı en düşük ücret, belirlenen asgari ücrete göre yüzde 46 oranında daha fazla oldu. Bu ücrete ek olarak temmuz ayında memur maaşlarına gelecek olan enflasyon farkı kadar da artış yapılacak.

"Emekçi arkadaşlarımızın bütün haklarını günü gününe ödeyen bir belediye başkanıyım"

İmza töreninde açıklama yapan Başkan Çetin Akın, "Emekçi arkadaşlarımızın bütün haklarını günü gününe ödeyen bir belediye başkanıyım. İnşallah bundan sonra da sözlerimizde durmaya devam edeceğiz. Önemli olan şu; biz iddia ortaya koyuyoruz ve diyoruz ki 'Turgutlu Belediyesi, Turgutlu halkınındır. Bizim bütün birimlerimiz de bu anlayışla hizmet vermek zorunda. Çünkü biz Turgutlu halkından aldığımız vergilerle işçilerimize maaş ödüyoruz. Dolayısıyla onlara en iyi hizmeti götürmek de bizim görevimiz. Bu anlayışla bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Güzel, içime sinen bir sözleşme oldu. Arzuladığım noktaya getirdiğim için de ayrıca mutluyum. Hep bu noktalara gelsin istiyordum ama gerçekler vardı. O gerçekleri göz ardı edemezdik. Şu an istediğimizi yaptık. Hem sendikamıza hem de çalışan arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum" dedi.

"Siyasi görüşünden dolayı kimseyi işten çıkarmadık."

Başkan Çetin Akın, görev süresi boyunca hiç kimsenin siyasi görüşünden dolayı işinden çıkarılmadığını, siyasetin daha iyi hizmet için yapıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bugüne kadar siyasi görüşünden dolayı hiç kimseyi işten çıkarmadık. Siyaset yapılır, herkesin gönlünde bir aslan var diyoruz. Seçim zamanı gider oyunu kullanır ama ben nasıl ki belediyeyi yönetirken siyaset yapmıyorsam benim işçim de yapamaz. İki kırmızı çizgimiz var; çalışanlarımız kadınlara ve çocuklara şiddet uygulayamaz ikincisi de siyaset yapamaz. Bu doğrultuda bir beş yıl geçirdik. Bundan sonraki süreçte de seçimi yeniden kazanırsak aynı düşünce ve anlayışla Turgutlu Belediyesini yönetmeye devam edeceğiz. Birileri gibi 'seçimi kazandık mı 500 kişiyi kapının önüne koyacağız' demiyoruz, hiç demedik. Çünkü ekmek kutsaldır. Çok üzülüyorum Biz, siyaseti birbirimizle kavga etmek için, birbirimizin elindeki ekmeği almak için yapmıyoruz. Biz siyaseti daha iyi hizmet yapalım diye yapıyoruz. Aramızdaki fark bu."

"Her zaman işçinin, emekçinin yanında olduğunuz için teşekkür ederiz"

Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Zengin ise, "Göreve geldiğiniz günden beri her zaman işçinin, emekçinin yanında olduğunuz için işçi arkadaşlarımız ve sendikamız adına teşekkür ediyoruz. Sağ olun ilk geldiğiniz günden itibaren siyasi olarak hiçbir arkadaşımızı işten çıkarmadınız. Onun için de ayrıca teşekkür ederiz. İlk gün nasılsa şimdi de, bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim derdimiz ekmek, çocuğumuza ekmek götürmek. Ekmeğimizin peşindeyiz" şeklinde konuştu.

İmza törenine Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, Mithat Erden, Belediye-İş Sendikası temsilcileri katıldı.

Başkan Çetin Akın geçtiğimiz cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenen "Turgutlu Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni"nde en düşük personel maaşının 24 bin 823 bin TL, kadrolu çalışanlar için yan haklar dahil aylık en düşük ücretin 38 bin 300 TL; memur çalışanların ise 3 bin TL olan Sosyal Denge Tazminatlarının yüzde 70 oranında artırılarak 5 bin 100 TL olduğunu müjdesini paylaşmıştı.